Není jenom koronavirus

Již druhý měsíc jsme každý den masírováni informacemi o nákaze nemocí COVID-19. Média neumí (nebo nechtějí) najít jiná témata, a tak se mnozí z nás ocitají v jakémsi uměle vytvořeném minisvětě, kde máme obavy z budoucna a přestali jsme vnímat okolní svět. Zamkli jsme se ve svých domovech, ven vycházíme pouze za nákupy, a pokud cestou někoho potkáme, raději děláme, že jej nevidíme, protože co kdyby »to měl«…

Naštěstí existuje mnoho lidí, kteří současnou situaci vnímají s nadhledem a realisticky. Jejich optimismus tak dennodenně nabourává náznaky »celonárodní deprese«. Patří mezi ně nejen autoři vtipných videí, která kolují po síti internetu, či lidé, jež s úsměvem na neviditelných rtech pomáhají, kde se dá.

Včera večer jsem viděl dvojici lidí zrakem upřených k obloze. Nedalo mi to a zeptal jsem se, co dělají. Pozorovali padající hvězdy! Kvůli pražskému světelnému znečištění jich zřejmě moc neviděli, ale pravdou je, že ve středu šlo na celém území naší země vidět maximální aktivitu meteorického roje Lyridy, který lze v menším objemu spatřit až do konce dubna. Několik dní před Lyridami byl zase vidět satelitní »vláček« Elona Muska, tedy soustavu družic Starlink, postupně vypouštěných na oběžnou dráhu Země.

Kolem naší planety stále krouží i minidružice Lucky-7, kterou vyrobili vývojáři Jaroslav Laifr a Pavel Kovář z ČVUT, a vynesla ji z ruského kosmodromu Vostočnyj raketa Sojuz 2-1b. Lucky-7 testuje komerční elektroniku pro využití ve vesmírných misích. Tento český projekt překvapil celou řadu zahraničních společností, která na podobné projekty vynakládá miliony dolarů, a »zlaté české ručičky« ji zvládly realizovat za pouhých třicet tisíc korun. Mimochodem: Víte, že vůbec první družice byla vypuštěna před více než dvaašedesáti lety? Byl jí sovětský Sputnik 1 a stalo se tak 4. října 1957.

Na noční obloze je toho k vidění mnohem více. Stačí vzít jakýkoliv dalekohled, udělat si malý výlet za město, lehnout si na deku a sledovat vesmír. Uvidíte, že tento blahodárný relax vám umožní zapomenout na zmatek dnešních dní. Věřte, že to stojí za to…

Martin KALOUS