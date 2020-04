Ilustrační FOTO - Pixabay

Mimořádný zájem o testy na COVID-19

Kapacita testovacích míst studie COVID-19 na testování kolektivní imunity v populaci byla v Praze naplněna zhruba po 15 minutách od jejich otevření. Stovky lidí stály v dlouhých frontách.

Od pátku budou organizátoři čekajícím vydávat pořadová čísla. Za hodinu stihnou v každém stanu zhruba 30 až 40 lidí. Celkem má být do studie zapojeno asi 27 000 lidí, za Prahu 5000.

»Zájem předčil veškerá naše očekávání. Lidé by měli zvážit, jestli nedorazit později. Budeme pokračovat ještě dalších sedm či osm dní a budeme pravidelně informovat o tom, jaké věkové skupiny jsou naplněny,« řekl děkan 1. LF Aleksi Šedo. V plánu je v Praze otestovat tisícovku dětí mezi osmi a 17 lety věku, 1500 lidí mezi 18 a 39 let, 1500 lidí mezi 40 a 59 let a 1000 lidí od 60 do 89 let.

Stačí kapka krve

Před vyšetřením krve vyplní každý zájemce o test dotazník a souhlas se zapojením do studie. »Samotné vyšetření je triviální, odběr krve z bříška prstů. Znají to třeba diabetici, kteří si měří glykémii,« popsal Šedo. Kapka krve se pak dá spolu se dvěma kapkami reakčního činidla do testovací pipety a během deseti až 15 minut je znám výsledek. »Je-li negativní, tak se s onemocněním s velkou pravděpodobností nesetkal. Je-li pozitivní, tak onemocnění v minulosti prodělal, a to způsobem, který mohl být i bez klinických příznaků,« dodal s tím, že pozitivní účastníky testu čeká ještě klasický test z výtěru z nosohltanu a izolace do doby, než budou znát výsledek.

»Množství lidí, kteří nemoc prodělali bez klinických příznaků, nebude velké. Jedním z cílů této studie je, aby bylo zjištěno, jak opravdu velké je,« uvedl Šedo. Podle toho pak bude možné podle něj i plánovat kapacity ve zdravotnictví. S podílem bezpříznakových nemocných počítají i modely odhadující budoucí vývoj epidemie, které připravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky.

Dlouhé fronty v Brně

Obrovský zájem vyvolalo testování i v Brně. Zájemci čekali ve frontách už před zahájením testování v 8.00. Ani ne tři hodiny po otevření stanů organizátoři vyzvali lidi, aby už dnes nechodili, protože naplnili denní kapacitu. V jednom stanu stačí za den otestovat asi 350 lidí. Stany budou na Moravském náměstí a u univerzitního kampusu týden od 8.00 do 18.00. Pro příští dny se uvažuje o rezervačním systému.

Situaci dopoledne uklidnili vojenští a městští policisté, kteří lidi v řadách usměrňovali.

V Litoměřicích, kde se rovněž v rámci studie testuje, zatím zvládli odbavit všechny příchozí.

Výsledky testování v určených krajích, které mají záměrně různou epidemiologickou výchozí situaci, poslouží pro studii kolektivní imunity. Začátkem května by měla ukázat, jak je populace takzvaně promořená, tedy kolik lidí mohlo nemoc prodělat bez příznaků či by mohlo být přenašečem.

(ng)