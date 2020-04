Ilustrační FOTO - Pixabay

Platby státu za jeho pojištěnce se zřejmě zvýší

Platby státu do veřejného zdravotního pojištění za jeho pojištěnce se ve dvou krocích zřejmě zvýší. Sněmovna schválila zrychleně v legislativní nouzi vládní novelu, podle které vzrostou od června o 500 korun měsíčně a od příštího roku o dalších 200 korun z nynějších 1067 korun za měsíc.

Novela, kterou ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident republiky, je reakcí na propad příjmů a zároveň zvýšení výdajů systému zdravotního pojištění kvůli koronavirové krizi. Podpořilo ji 98 ze stovky přítomných poslanců, proti nebyl nikdo.

Podle Víta Kaňkovského (KDU-ČSL) je zvýšení plateb zásadní pro stabilizaci financování zdravotní péče. Dalším krokem by podle něho ale měly být náhrady zejména nemocnicím za výpadky související s odkládáním běžné péče a za zvýšené náklady související s koronavirem. »Zdravotnictví potřebuje peníze jako sůl,« komentovala vládní návrh Věra Kovářová (STAN).

Stínová ministryně práce a sociálních věcí za KSČM, místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (ANO) připomněla, že to bylo právě hnutí ANO, které zamítlo začátkem března návrh KSČM na pravidelnou automatickou valorizaci plateb státu zdravotním pojišťovnám za jeho pojištěnce. Platby státu se měly podle předlohy vypočítávat ze čtvrtiny průměrného platu za druhé čtvrtletí předchozího roku. Změna by další rok do systému přinesla zhruba 14 miliard korun. »Jediný váš argument byl, že nejsou finance,« uvedla s tím, že nyní vláda navrhuje ještě vyšší růst. »Teď je samozřejmě jiná situace, ale každopádně bereme váš návrh jako píárové opatření v době krize,« uvedla Aulická. Chápe prý, že dopady krize do zdravotnictví jsou opravdu značné, odhadují se na zhruba 40 miliard, mrzí ji ale, že návrh KSČM, který přinášel předvídatelnost a systémovost do této oblasti, byl zamítnut jenom z jednoho důvodu - nejsou finance. »Předložený návrh samozřejmě podpoříme, ale opravdu si myslíme, že to bylo systémové a i do budoucna to přinášelo spoustu opatření, které nyní těmito dvěma částkami nejsme schopni zabezpečit,« dodala Aulická.



Samoplátců se změna netýká

Sněmovna odmítla návrh Pirátů, podle kterého by zdravotní pojištění nemuseli po vzoru osob samostatně výdělečně činných hradit od března do srpna samoplátci. Jde podle nich například o starší vysokoškolské studenty, lidi, kteří se kvůli pandemii koronaviru vrátili ze zahraničí, a o umělce s nízkými příležitostnými příjmy. Proti se postavil ministr Vojtěch, podle kterého jsou mezi samoplátci například i rentiéři a pronajímatelé, které koronavirová krize nijak nepostihla. Jde podle něho o 250 000 lidí. »Nevím, co to má společného s krizí. Jsou doma a nedá se to srovnávat s osobami samostatně výdělečně činnými, které musely zavřít živnost,« řekl. Pojištění by podle něho přišlo asi o miliardu korun.

Sněmovna odmítla také doprovodné usnesení Vlastimila Válka (TOP 09), podle kterého měla doporučit vládě, aby se platba zdravotního pojištění za státní pojištěnce počítala aspoň z vyměřovacího základu z minimální mzdy.

Stát platí zdravotní pojištění například za děti, důchodce, nezaměstnané a za vězně. Celkem jde o více než 5,9 milionu lidí. Zvýšením plateb letos stoupnou výdaje státu zhruba o 20 miliard korun a příští rok o 50 miliard korun, stojí v důvodové zprávě. Skutečné částky ale budou podle zdůvodnění záviset zejména na vývoji nezaměstnanosti.

Veřejné zdravotní pojištění letos ztratí asi osm miliard korun v souvislosti s úlevami plateb drobných podnikatelů do systému. Propad ekonomiky pak bude podle důvodové zprávy znamenat výpadek 30 až 40 miliard korun. Naopak výdaje systému zdravotního pojištění kvůli nemoci COVID-19 řádově o miliardy korun vzrostou.

