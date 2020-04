Bin Salmán chce další krev

Saúdskoarabská ochránkyně lidských práv Aljá abú Tája Huvajtíová, která žije v Londýně, dostává telefonické výhrůžky podobné těm, jakým čelil zavražděný saúdskoarabský novinář Džamál Chášukdží.

Upozornila totiž na plán saúdskoarabské vlády vybudovat rozsáhlý vědecký komplex u pobřeží Rudého moře. Žena patří k místnímu kmeni, který úřady chtějí kvůli projektu z místa vyhostit.

Huvajtíová dostává podle serveru BBC výhrůžky telefonicky i prostřednictvím Twitteru. »Dostaneme tě v Londýně. Myslíš si, že tam jsi v bezpečí, ale nejsi,« varoval ji jeden telefonát. V jiném vzkazu jí pohrozili, že ji čeká stejný osud jako Chášukdžího. Novinář, který před smrtí patřil ke kritikům Rijádu, byl zavražděn v roce 2018 na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu a jeho tělo se dosud nenašlo. Panuje přesvědčení, že příkaz k likvidaci vydal korunní princ Muhammad bin Salmán.

Saúdskoarabský novinář Džamál Chášukdží. FOTO - Wikimedia commons

Rijád chce na břehu Rudého moře vybudovat megaměsto a podnikatelskou zónu a plánuje na to až 500 miliard dolarů (13 bilionů korun).

Postihlo by to především beduíny z klanového svazu Huvajtát, který žije na území Saúdské Arábie a Jordánska. Jeden z jeho příslušníků Abdar Rahím Huvajtí 13. dubna natočil video, v němž sdělil, že se saúdskoarabské bezpečností složky snaží jeho a další členy kmene přinutit odejít z jejich historického území na severozápadě Saúdské Arábie. Video zveřejnila Huvajtíová. Její soukmenovec na něm řekl, že se vojáci chystají do jeho obydlí nastrčit zbraně, aby ho mohli stíhat. Muž byl později zabit a saúdskoarabské úřady o jeho smrti informovaly s tím, že zahájil palbu na policisty, kteří byli nuceni se bránit.

Huvajtíová ale tvrdí, že Abdar Rahím žádné zbraně neměl. Zveřejnila fotografie z Huvajtího pohřbu, který se konal ve vesnici Al-Churajba v provincii Medína. Z fotografií je patrné, že navzdory přítomnosti policistů přišlo hodně lidí.

Starobylý klan žije na pomezí Jordánska a Saúdské Arábie stovky let. Jeho členové mají pověst nebojácných válečníků, ve své knize Sedm sloupů moudrosti se o nich zmiňuje britský cestovatel Thomas Edward Lawrence. Členové tohoto kmene upouštějí od původního kočovnického životního stylu a žijí ve vesnicích.

Huvajtíová řekla, že kmen není proti výstavbě vědeckého komplexu, ale nesouhlasí s tím, aby kvůli tomu musel opustit své území. Podle ní už bylo zatčeno osm bratranců Abdar Rahíma Huvajtího, protože proti příkazu k vystěhování protestovali.

Jak uvádí BBC, smrt příslušníka kmene nebude jediným problémem, který může ambiciózní plány korunního prince ohrozit. Chášukdžího vražda odradila mnohé investory a nepřestává vrhat stín na princovu pověst. Vliv může mít i epidemie koronaviru, kvůli níž se hroutí ceny ropy. Pokud se trhy rychle nezotaví, není jasné, zda bude Rijád schopen takový velký projekt financovat. Vědecké centrum Neon je součástí Muhammadova plánu vize 2030, který má Saúdské Arábii vytvořit nové pracovní příležitosti a zbavit ji závislosti na ropě.

