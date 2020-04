Ilustrační FOTO - Pixabay

Itálie nemá čas čekat

Itálie si nemůže dovolit čekat až do června na schválení pomoci ekonomikám ochromeným pandemií koronaviru.

Prohlásila to náměstkyně italského ministra hospodářství Laura Castelliová. O fondu na oživení ekonomik při videokonferenci debatovali prezidenti a premiéři Evropské unie.

»Přemýšlet o čekání do června znamená neuvědomovat si, v jaké situaci se země nachází. Podle předpovědí nás čeká jeden z největších dluhů v historii země, virus také nepočká,« řekla Castelliová italské rozhlasové stanici Radio Capital.

Lídři EU jsou rozdělení v pohledu na to, kolik peněz by Evropská unie měla dát dohromady a jak je státům poskytovat. Předseda Evropské rady Charles Michel by po již čtvrtém videosummitu rád získal jasnější představu o parametrech fondu oživení, jehož návrhem by měli političtí vůdci pověřit Evropskou komisi.

Řada unijních států přišla v posledních dnech s vlastními návrhy, jak by fond oživení, z něhož budou země moci zřejmě čerpat i několik let, měl vypadat. Komise orientačně hovoří přibližně o dvou bilionech eur (56 bilionech korun) a tvrdí, že by měl být fond úzce spjat s budoucím sedmiletým rozpočtem. Nejhůře zasažené země jako Itálie či Španělsko se snaží, aby objem pomoci byl co nejštědřejší a měl v ideálním případě formu přímých grantů. Na druhé straně stojí státy takzvané šetřivé skupiny, jako jsou Německo či Nizozemsko, které kvůli obavě z velkého společného zadlužení EU chtějí, aby vlády dostávaly z Bruselu úvěry, které by musely splatit. Objevil se i návrh, aby část peněz byla poskytnuta jako granty a část jako úvěry.

Politici by měli pověřit stanovením parametrů fondu Brusel a pak se do léta, nejspíš v červnu, při dalším summitu shodnout na jeho konečné podobě.

(čtk)