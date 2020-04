Ilustrační FOTO - Pixabay

Stát by mohl přispívat na dovolenou v ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj chystá opatření k podpoře cestovního ruchu. Premiér Andrej Babiš (ANO) to uvedl v odpovědi na dopis Karlovarského kraje upozorňující na kritickou situace v lázeňství.

»Zejména se bude jednat o opatření na oživení domácího cestovního ruchu Dovolená v Česku, tedy o státem podporované příspěvky na dovolenou v České republice,« citoval z dopisu hejtman Petr Kubis (ANO).

Ministryně Klára Dostálová (ANO) již dříve uvedla, že její ministerstvo řeší pomoc celému odvětví cestovního ruchu, na který má pandemie nejhorší dopad, a to včetně lázeňství. Jako příklad státní pomoci uvedla poukázky na dovolenou v ČR. Mělo by jít o motivační systém, který firmám umožní nabídnout zaměstnancům dárkové rekreační poukázky na tuzemskou dovolenou. Na poukázkách by se finančně podílel stát, firma i zaměstnanec. Bližší údaje, například podíl zainteresovaných na této pomoci či jak je práce na projektu daleko, neuvedla.

KSČM podle člena sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Iva Pojezného takové opatření vítá, pomoc státu při oživení jak domácího cestovního ruchu, tak lázeňství je podle něj v současné době potřebná. »Vítáme jakoukoli iniciativu na oživení domácí turistiky v době, kdy není možno cestovat do zahraničí jako v jiných letech,« řekl poslanec našemu listu. Připomněl, že oživení cestovního ruchu pomůže i malým a středním podnikatelům v oblasti turistiky. »Navíc by to i mohlo lidem otevřít oči, že i u nás je krásná příroda, protože mnozí si už odvykli cestovat do našich hor, nížin, měst, zkrátka tam, kde máme mnoho zajímavostí, ať už jde o hrady, zámky, přehrady, rybníky, rozhledny a podobně. Vítám proto jakoukoli iniciativu, která tomu pomůže a bude to určitě dobré i pro naše děti, které takto mohou poznat krásy České republiky,« dodal Pojezný.

Člen sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Ivo Pojezný.

Pomoc i pro lázeňství

Bylo by podle něj velmi dobře, kdyby se opatření týkalo také lázeňství, které rovněž potřebuje oživit v době, kdy tam zahraniční hosté nemůžou jezdit.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) informoval, že na základě mimořádného opatření, které ministerstvo vydalo, mohou lázně od pondělí opět začít za určitých podmínek přijímat pacienty do léčebně-rehabilitační péče. Lázně jsou uzavřené od poloviny března. Podmínky, za jakých mohou klienty přijímat, zatím neupřesnil.

Podle představitelů lázní ani po ukončení mimořádných opatření nezačnou lázně fungovat ze dne na den. Podle prezidenta Svazu léčebných lázní a ředitele Lázní Jáchymov Eduarda Bláhy ještě nějakou dobu potrvá, než budou moct lázně opět otevřít. A pokud ano, tak ve velmi omezeném režimu. »Jsou to zatím jen pacienti, žádná jiná, hotelová, wellnessová služba zatím možná není. Takže je to jen pro některá zařízení a v omezeném rozsahu. A protože v podstatě nová poptávka po lázních nyní neexistuje a nikdo to nečekal, že to půjde takto rychle. Jediné, co budeme dělat, je, že budeme sahat po návrzích (na léčebnou péči), které máme a které byly odložené, a budeme s těmi lidmi domlouvat, kdy přijedou. Určitě neotevřeme kvůli jednomu nebo dvěma lidem,« řekl ČTK Bláha.

Lázně, které jsou už měsíc zavřené a zaměstnanci jsou v lepším případě doma v režimu překážky v práci, musí připravit obnovení provozu, stáhnout některé zaměstnance zpět a domluvit dostatečný počet klientů. Podle Bláhy by tak možná první klienti mohli začít přijíždět na počátku května.

Podle vládních nařízení musí lázně zatím ubytovávat klienty v jednolůžkových pokojích, při stravování musí zachovávat dostatečný odstup a na léčebných procedurách musí být maximálně pět lidí včetně zdravotnického pracovníka.

Podle dat Ústavu zdravotnických informací přijelo v roce 2018, ze kterého jsou poslední dostupná data, do českých a moravských lázní přes 370 000 lidí. Cizinci v nich tvořili více než 44 procent a samoplátci z ČR více než čtvrtinu.

(jad)