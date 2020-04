O testování imunity populace na koronavirus je stále velký zájem. Snímek z Náměstí Míru v Praze.

Vláda chce prodloužit nouzový stav

Vláda schválila materiál ministerstva zdravotnictví, na základě kterého žádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 25. května, aby bylo možné zachovat restriktivní opatření přijatá kvůli epidemii koronaviru. Nyní platí nouzový stav do 30. dubna.

Nouzový stav v ČR platí od 12. března, vláda ho chtěla počátkem dubna prodloužit do 11. května, Sněmovna však souhlasila s prodloužením jen do 30. dubna. Další prodloužení původně nepovažoval za nutné premiér Andrej Babiš a zástupci hnutí ANO ve vládě, potřebné bylo podle ČSSD. Nyní podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) s prodloužením nouzového stavu souhlasí všichni ministři. Pohled na věc ovlivnilo čtvrteční rozhodnutí soudu, které přimělo kabinet omezení volného pohybu, maloobchodu a služeb schválit jako krizová opatření vlády podle krizového zákona. Nouzový stav tak musí pokračovat, aby mohla omezení zůstat v platnosti.

KSČM již ohlásila, že prodloužení nouzového stavu podpoří, byť o datu se ještě může jednat. » Ta opatření jsou stále nutná,« vysvětlil předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip s tím, že v některých lokalitách návrat nákazy stále hrozí a jen za stavu nouze lze omezit občany tak, aby se nákaza nešířila.

Sněmovna by měla o prodloužení nouzového stavu jednat v úterý 28. dubna. V České televizi to řekl předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO). Schůze Sněmovny k prodloužení nouzového stavu by mohla podle Vondráčka začít 28. dubna dopoledne. Doufá, že se podaří uspořádat schůzi v redukovaném režimu, které by se účastnilo 102 poslanců. »Doufám, že to všechno zvládneme během jednoho dne, a máme rezervu: středu,« řekl. Sněmovna ve zhruba polovičním počtu poslanců nouzový stav už jednou prodloužila.

Termín 25. května, do kterého chce vláda požádat Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, vyplývá z poslední fáze uvolňování uzavřených provozoven, vysvětlil po jednání Ústředního krizového štábu ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). »Ministerstvo zdravotnictví odvodilo termín 25. května, protože podle harmonogramu uvolňování by 25. května mělo skončit poslední velké omezení, které uzavírá některé provozovny. Po tom 25. květnu už případná omezení nebudou tak závažná, aby vyžadovala krizový zákon a nouzový stav,« řekl Hamáček.

Vše otevře mnohem dříve

Vláda již ve čtvrtek večer změnila harmonogram uvolňování omezujících opatření. Rozhodla se oproti původnímu plánu toto uvolňování významně zrychlit, většinou posunula termíny o čtrnáct dní. Podle kabinetu to umožnila zlepšující se epidemiologická situace.

Vláda zrušila zákaz volného pohybu osob. Pohyb bude venku možný až v deseti lidech. To platí již od 24. 4. 2020, což se také podle mnoha pozorovatelů projevilo na mnohem větším počtu lidí v ulicích a ve vozech městské hromadné dopravy. Limit deseti osob neplatí u pracovních skupin, stejně jako dosud. Nově bude možné vycestovat za hranice. Po návratu je možnost vyhnout se karanténě, pokud jedinec předloží maximálně čtyři dny starý negativní test na COVID-19. Jinak musí 14denní karanténu absolvovat. Vláda uvolnila pravidla i pendlerům. Těm končí povinnost vycestovat ve 14denním cyklu. Mohou za prací cestovat denně, jen musí každých 14 dní absolvovat test na koronavirus. Občané států Evropské unie budou moci od pondělí přicestovat do České republiky, pokud přijedou za účelem výkonu ekonomické činnosti a doba jejich pobytu nepřesáhne tři dny. Na hranicích ale budou muset taktéž předložit nejdéle čtyři dny starý negativní test na koronavirus.

Od pondělí 27. dubna stát umožní provoz obchodů do 2500 metrů, které mají samostatný vchod a nejsou v obchodním centru. Začnou znovu fungovat autoškoly, posilovny, fitness centra, knihovny či zoologické zahrady. Budou se také moci konat bohoslužby do 15 osob. Od pondělí vláda také umožňuje účast ve všech ročnících vysokých škol, nejen závěrečných ročníků. Řadu vysokých škol tím kabinet zaskočil. Některé v pondělí skutečně svolají studenty, jiné, jako univerzita v Hradci Králové, budou nadále preferovat elektronický kontakt. Jiné termíny pro zahájení výuky na základních či středních školách se však podle vlády neplánují.

Po konzultacích s hejtmany krajů budou moci nemocnice 30. dubna snížit kapacitu vyhrazených lůžek pro pacienty s nemocí COVID-19. »Dosud muselo být vyhrazeno 60 lůžek na 100 tisíc obyvatel v každém kraji. Nyní snižujeme povinnost držet tato lůžka na 10 lůžek na 100 tisíc obyvatel,« řekl Vojtěch s tím, že nemocnice se tak mohou vracet k dalším neakutním zákrokům.

Jedenáctého května otevřou zahrádky restaurací, kadeřnictví, kosmetické salony, muzea, galerie, výstavní síně, zámky, hrady a skanzeny. Toto datum se vztahuje na všechny prodejny v nákupních centrech krom restaurací a provozovny nad 2500 metrů čtverečních mimo nákupní centra. Povoleny budou též venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců.

Od 25. května budou plně otevřeny veškeré restaurace, hotely, kempy či divadla. Přestanou platit také omezení pro svatby.

(ste)

FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO