»Zaťatý« Graham přesedlal z Ruska na Čínu

Jedno nelze americkým politikům, a zvláště republikánům, upřít. Touhu po penězích, nejlépe cizích, napsal list Financial Times v informaci týkající se nejnovější republikánské kampaně.

Jde v ní o pandemii a Čínu. Prý za pandemii může právě Čína (to je rozšířené pravicové tvrzení) a tak ji musí zaplatit (to je novinka republikánů). Čína prý musí uhradit ekonomické škody, které »západnímu světu« způsobila. Jde o biliony dolarů. Jenže jak to udělat. Někteří republikáni žádali žalobu na Čínu. Vítězství by však nebylo jisté, všechno by navíc trvalo roky. Jen okrajově se našli příznivci války s Čínou, ale i oni brzy uznali, že by to nebyl dobrý nápad dráždit tygra bosou nohou.

Až se na scéně objevil senátor Lindsey Graham z Jižní Karolíny. Ten je dlouhodobě znám jako odpůrce Ruska. Nedělá téměř nic jiného, než že žádá sankce proti Rusku, pak jejich zpřísnění, a tak dokola. Vysloužil si tím přídomek »zaťatý«, kritici se mu posmívají, že slovo sankce vykřikuje i ze spaní. Proslavil se též žádostí prezidentu Baracku Obamovi, aby zakázal americkým sportovcům jet na olympiádu do Soči. Neuspěl. Teď přesedlal na Čínu. V diskusním pořadu televize Fox News prohlásil: »Řešení je jednoduché, USA prostě umažou část svého dluhu v Číně.« Jinými slovy »neuznají« část dluhu, který vznikl, když Čína koupila americké státní cenné papíry. »Chci, aby se do USA vrátily peníze utracené za zdravotnické vybavení, a navrhuji to udělat neuznáním části dluhu. Ne my bychom měli platit Číně, ale Čína nám,« rozohnil se senátor. Není jediný, kdo navrhuje Čínu »potrestat«. Přidal se další senátor Jim Banks a vlivný představitel institutu Gatestone Gordon Chang.

Senátor Lindsey Graham. FOTO - Wikimedia commons

V televizi Fox News se rozhovořil o vytvoření »koalice dlužníků«, která by odmítla platit své dluhy Číně. Kdybychom to udělali (nespláceli úroky z půjček, případně půjčky přestali uznávat) sami, Číňané by nás obviňovali jako podvodný článek světového finančního systému a zkusili by svrhnout dolar (jako světovou rezervní měnu). Ale tomu se dá vyhnout, pokud budeme postupovat společně s jinými poškozenými dlužníky,« prohlásil Chang. »Zní to složitě, ale uvědomte si, co se děje v Británii, jak osobně trpí premiér Boris Johnson, že i tam je dost hněvu na Peking, aby se dala dát dohromady koalice dlužníků.« Do ní Chang navrhuje přibrat ještě Německo a Francii.

Graham i Chang vyvolali ve finančních kruzích údiv. Což Graham by se snad dal pochopit, právě zahajuje předvolební kampaň, na podzim bude obhajovat senátorské křeslo. Navíc neznalost finančních institutů projevuje opakovaně. Ale Chang by měl vědět, jak to ve finančnictví chodí, že závisí na důvěře. Nejen ekonomické, že dlužník bude platit, ale také v širším významu slova. Spojeným státům věřitelé půjčují, jen při každé agresivní politické kampani, jako jsou obchodní války či sankce, se podmínky nových půjček zpřísňují, věřitelé žádají vyšší úroky. Vliv má také celková výše dluhu. Na konci prezidentského období Obamy dlužily USA 10 bilionů dolarů, nyní téměř 22 bilionů. I proto úroky rostou. V příští dekádě bude americkou vládu stát obsluha dluhu každý rok sedm bilionů. Věřitelé už nedoufají, že dostanou své peníze zpět ve formě splátek, tak šponují úroky, aby se jim peníze vrátily touto cestou. Pokud by snad USA přestaly uznávat dluhy, už by nové nedostaly. Fakticky proto, že by se finanční trh snažil udržet alespoň ve vratké rovnováze.

Úvahy amerických jestřábů mají i další slabiny, třeba právě dolar jako rezervní měnu. Čína se ji už delší dobu nahradit svým jüanem a řada států přistupuje na obchod s Čínou v čínské národní měně. K tomu ještě zlato. Čína ho kupuje ve velkém už delší čas, letos se zásobou více než 2000 tun se stala největším vlastníkem zlata. Předstihla Rusko, protože dovezla do centrální banky 109 tun zlata z Hongkongu, a tím je administrativně převzala. I takové jsou souvislosti loňských událostí v Hongkongu. Ale podle Financial Times může být případná čínská odpověď jednoduchá. I Čína dluží americkým subjektům, především bankám. I ona by mohla dluhy neuznat.

(pe)