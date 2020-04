Ilustrační FOTO - Pixabay

Virus ohrozil filmy za pět miliard

V ČR se kvůli opatření proti šíření koronaviru zrušilo či přerušilo natáčení zahraničních štábů skoro za pět miliard korun. V případě výroby českých filmů, dokumentů a animované tvorby je zatím zrušeno nebo přerušeno natáčení v objemu 0,5 miliardy korun.

Ve svém materiálu, který mapuje dopady koronaviru na audiovizuální průmysl, to uvedlo několik oborových sdružení.

Navrhují v něm také opatření, která by mohla dopady zmírnit. Kromě finanční pomoci požadují také co nejdříve otevřít kina za dodržování bezpečnostních podmínek, jako třeba omezený počet diváků na jeden sál a nošení roušek. Požadují také co nejdříve umožnit natáčení bez roušek.

Pro obnovení natáčení bude podle autorů třeba při postupném uvolňování opatření umožnit přeshraniční pohyb cizinců i občanů ČR v případech ekonomické činnosti, jakou bude například přítomnost na natáčení.

Analýzu dopadů koronaviru na audiovizuální průmysl má asociace na svém webu. Dalšími jejími autory jsou Unie filmových distributorů, Asociace provozovatelů kin, Asociace režisérů a scenáristů a Asociace animovaného filmu. Ztráta distribučních společností, které jsou mezičlánkem mezi producentem filmu a kinařem a také filmovou produkci financují, je v materiálu vyčíslena na 85 milionů korun měsíčně. Možný propad v příjmech kin se jen u vstupenek odhaduje na 1,2 miliardy korun. Studie uvádí, že obrat kin je 2,6 miliardy korun ročně z filmových projekcí, celkový obrat včetně občerstvení, kinoreklamy, pronájmů sálů a dalších služeb je přibližně 3,5 miliardy ročně. Autoři studie uvádějí, že vedle podpůrných ekonomických opatření, která vláda přijímá na podporu podnikatelů a dalších osob, je nutné audiovizuální průmysl podpořit i dalšími opatřeními. Navrhují navýšit letošní rozpočet Státního fondu kinematografie o 200 milionů korun. Pro roky 2021 chtějí udržet současnou výši filmových pobídek, která letos činí 1,3 miliardy korun, a navýšit o 100 milionů příspěvek na výrobu českých filmů; ten činí 370 milionů korun ročně.

