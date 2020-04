Donald Trump ve čtvrtek z Bílého domu zásoboval veřejnost výroky, které ohrožují zdraví Američanů.

Biden: Trump se pokusí odložit volby

Donald Trump se pokusí odložit listopadové prezidentské volby, aby si zajistil obhajobu mandátu. Podle amerických médií to ve čtvrtek prohlásil jeho pravděpodobný demokratický protikandidát Joe Biden. Trump je vystaven kritice za vedení země v době koronaviru, v názorech se často dostává do sporu s epidemiology.

»Zapamatujte si má slova, pokusí se nějak volby odložit, vymyslí si nějaké zdůvodnění, proč se nemohou konat. Je přesvědčen, že to je jediný způsob, jak si zajistit vítězství,« řekl bývalý viceprezident Biden na videokonferenci se svými příznivci. Biden návrhy na odklad voleb opakovaně odmítá, přestože epidemie silně ovlivnila i výběr Trumpova protikandidáta, když si v řadě států vynutila odklad demokratických primárek. Biden také připomíná, že Američané volby nezrušili ani za druhé světové války. Právní experti Demokratické strany navíc podle serveru Politico soudí, že prezident nemá pro odklad voleb dostatečné pravomoci.

Někteří američtí lékaři důrazně varovali před radami Trumpa pro boj s koronavirem, o nichž hovořil na čtvrteční tiskové konferenci v Bílém domě. Doporučoval zdravotníkům, aby vyzkoušeli k hubení viru v lidském těle injekce dezinfekcí či silné ultrafialové záření. Doporučení injekcí vyvolalo přímo posměch. Před neodpovědným nakládáním s dezinfekcemi přitom varovaly i odborné vládní agentury. »Nitrožilní aplikace nebo požití dezinfekčních prostředků je běžná metoda lidí, kteří se chtějí zabít. Je to neodpovědné a nebezpečné,« zhodnotil výroky Trumpa plicní lékař Vin Gupta. Lékař z Charlestonu Kashif Mahmood vzkázal Američanům, aby lékařské rady Trumpa ignorovali. Na slova prezidenta reagoval i Biden. »Ultrafialové záření? Injekce dezinfekcí? Mám jiný nápad, pane prezidente: více testování, a to okamžitě. A ochranné pomůcky pro skutečné zdravotnické profesionály,« napsal. Podle Johna Balmese ze Všeobecné nemocnice v San Francisku je nebezpečné už samo vdechování výparů některých dezinfekcí, které může vyvolat vážné problémy. »Vdechování chlorových dezinfekcí je pro plíce to úplně nejhorší. Průdušky a plíce nejsou stavěné na dezinfekční výpary. Je to naprosto směšná myšlenka,« řekl.

