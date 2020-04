Provinění WHO?

Nevím, jak vám, ale mně vadí neustále se zvyšující útoky na Čínu. Nejde jen o pana generála Pavla a jeho varování, jako by s rouškami sem k nám měli přijít špioni, agenti, a měli jsme se stát závislými nikoli na Spojených státech, ale tentokrát na východní velmoci, ale o mnoho jiných často podpásových útoků. Už to, že COVID-19 je nazýván »virus z Wu-chanu« (»virus« lze podle potřeby nahradit výrazy »nákaza«, »nemoc« apod.), má v nás vyvolat pocit nebezpečí. A jak daleko je od slov »z Wu-Chanu« ke slovům »z Číny«?

Vše dostalo obrátky, když americký prezident Trump potřeboval na někoho svést svou nezodpovědnost při rozhodování o opatření k ochraně obyvatelstva Spojených států. Kdy začal obviňovat ČLR, že zatajila vznik nemoci a připustila, aby se šířila do světa. Kdy začal tvrdit, že se jí vlastně virus hodí, protože bude moci ještě víc omezit »lidská práva«. A aby na tom nebylo dost, chce do Číny poslat své vyšetřovatele, kteří by tam hledali kdovíco. Při tom chce dokonce uvolnit omezení, která ve Spojených státech byla přijata v souvislosti s koronavirem. Agilní české televizní stanice se okamžitě jeho slov jakožto podnětu k znevažování Číny chytily a samy iniciativně přikládají svá další polínka.

A tak jsme se dozvěděli, že naše zvláštní služby varují před zvýšenou aktivitou čínských agentů, že roušky a další materiál z Číny nemá úroveň, že čínské úřady zneužily koronavirus k dalšímu omezení svobody, že snad i na místech nejvyšších jsou agenti Pekinu, atd. Znovu o sobě nechali slyšet »zasvěcenci«, jako je bývalý europoslanec Štětina, znalec Ruska a nyní zřejmě i Číny, a všelijací ti sinologové, kteří nás častují dalšími a dalšími varováními. Slyšel jsem dokonce ze strany stoupenců Milionu chvilek, jež nás už ubezpečily, že tu jsou a že dál budou rozvracet republiku, že sám prezident Zeman je snad dokonce »čínský agent«. Takovým systematickým způsobem se z nás média a kavárenští ideologové pokoušejí udělat nepřátele všeho čínského a zalíbit se trumpovskému vedení Spojených států. Tak dokazují, že jsme věrným satelitem »země s hvězdami a pruhy« (viz píseň paní Parkanové).

Tam hledejme tedy počátek zvýšených protičínských aktivit. »Virus z Wu-Chanu« se velmi hodí. Trump sice před časem přijal pomoc od Číny a nechává přeplatit čínské dodávky ochranného materiálu směřujícího jinam, aby tak zakryl jeho nedostatek v USA, najednou změnil svou rétoriku. Proč, můžete se zeptat. Zdá se, že tu však máme zdůvodnění, o němž nás televizní stanice skoro neinformují. Jde o WHO, Světovou zdravotnickou organizaci, která zklamala, a proto jí z Ameriky prý nebude posílán napříště ani dolar. Je jistě pravdou konstatování, že zklamala, ale... procitla a po zralém uvážení a na základě faktů zpochybnila tvrzení, že koronavirus pochází z Číny, a to znamená, že Trumpova obvinění jsou na vodě. A to se nesmí. Postavit se za zemi, kterou vedou nenávidění komunisté! To už zašla příliš daleko! Proto nedostane z USA peníze a my, jakožto správný satelit, alespoň podle kavárny a jejích stoupenců, bychom snad měli vyhlásit embargo na čínské zboží, či dokonce možná Číně vyhlásit nějakou formu války.

Jaroslav KOJZAR