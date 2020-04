Vše špatné je prý z Ruska

Jak se zdá, tedy alespoň podle našich médií, všechno špatné, co se ve světě děje, pochází z Ruska. V poslední době jsme mohli slyšet dokonce, že za hackerskými útoky na naše nemocnice je zodpovědný... kdo jiný než Rusko. A když ruští hackeři, pak v každém případě za nimi jsou prý ruské státní orgány. Myslím si však, že za vším, tedy podle této teorie, je sám Vladimir Putin. Rusko je nebezpečné, rozpíná se, ohrožuje nás, jak můžeme číst v některých novinách a slyšet z televizí. Kdyby nebylo tak silné, pak jistě by se našla záminka, jak si to s ním vojensky vypořádat. Proč jinak by Američané systematicky budovali takové množství základen, kterými ho doslova obepínají? Proč nutí své satelity, aby zvyšovaly na úkor svého rozvoje vojenské rozpočty a kupovaly jejich zbraně? Rusko od dob Jelcina, lidí jako byl Čubajs a Němcov, se změnilo. Nenechává si diktovat a už vůbec není ochotno své nerostné bohatství darovat Spojeným státům a globalizovaným firmám se sídlem většinou za mořem. Je bohaté, to láká zlatokopy.

Také proto vedení pražské radnice přejmenovalo, jak známo, náměstí Pod Kaštany na náměstí Borise Němcova. Proč právě Němcova? Protože byl zastřelen při procházce na jednom z moskevských mostů a přitom byl vůdčím představitelem opozice s reálnou šancí na prezidentský post, který mu slíbil sám Boris Jelcin? Ne, tak to nebylo. Jako oponent Putina prohrál a jeho strana Svaz pravicových sil se nedostala do parlamentu, a ani poté, co se stal jedním z předáků hnutí Solidarita, neměl naději na úspěch. Ani s prezidentskou funkcí, jež mu byla slíbena Jelcinem za přítomnosti prezidenta Clintona, nemohl počítat. Jeho »síla« byla jen ve spojení se Západem, se Spojenými státy. Za Jelcina byl nejmladším gubernátorem Nižního Novgorodu, pak vicepremiérem. V této funkci úzce spolupracoval s »otcem ruské privatizace« Čubajsem. Oba následně umožnili americkým firmám pronikat do Ruska. Finanční krize koncem devadesátých let způsobila Němcovův pád a tedy konec nadějí na prezidentský post. To byla rána pro jeho západní přátele, a když pak se do čela země dostal Putin, cítil se Němcov, obdivovatel Margaret Thatcherové, ponížen a pokusil se jinou cestou dostat nahoru. Neuspěl. Pro většinu voličů nebyl přijatelným.

Chápu, že pro kapitál ztráta Němcova byla bolestivá. To, že pražská velká radnice přejmenovala jeho jménem starý historický název náměstí, kde sídlí ruské velvyslanectví, je důkazem zloby a zcela odkrytě ukazuje, čemu zdejší radní fandí. Zmocnit se bohatství Ruska, jeho atomizování, zničit ho jako mocnost, a to v zájmu Spojených států, v zájmu velkého kapitálu, nikoli České republiky. Proto mě potěšilo, že ruské velvyslanectví změnilo svou adresu a že dnes sídlí na ulici Korunovační. Lepší adresu si zvolit nemohlo. A pražská velká radnice? Jaké jméno ve své zlobě a zklamání z toho, že Rusko stále žije, si nyní vymyslí, aby i tady se Rusko podařilo ponížit?

Zatím je jen třeba tvrdit, že vše zlé pochází z Ruska. Proto se předělává historie, ničí pomník maršála Koněva, glorifikují vlasovci, připisuje se Rusku útok novičokem, zkresluje otázka Krymu, tvrdí se, že Rusko je zodpovědné za zásahy do »svobodných voleb« leckde na světě... Na víc pravice nemá. Přijde čas, že to však lidé prohlédnou.

Otakar ZMÍTKO