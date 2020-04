Jedinečné vítězné jaro

Před 75 lety vrcholilo osvobozování naší země od německé nacistické okupace. Současná situace neumožní konání velkých akcí, které by měly svého pořadatele, byly by oznámeny a zvána veřejnost. Letos je všechno jinak. A tak - jak již během dubna postupovala řada našich občanů, kteří uctili v komorní sestavě či individuálně hrdinství bojovníků proti fašismu či oběti řádících nacistů, jejich pomahačů a kolaborantů - musíme jednat i v těchto dnech, kdy se blíží Den vítězství.

Letos nastupuje osobní aktivita každého z nás, bez ohledu na věk. Ti starší mohou vyzvat své potomky, aby se zapojili. Skoro v každé obci a každém městě se nacházejí hroby, pamětní desky, sochy či jiné připomínky osvoboditelů, zejména rudoarmějců, ale také našich vojáků, Rumunů, na západě Čech amerických vojáků. V Praze na Čestném pohřebišti na Olšanech leží také Britové. V městech, kde probíhala povstání proti německým okupantům, se nachází velké množství pamětních desek na domech, před nimiž Češi a Češky umírali v boji. V lesích jsou hroby partyzánů. Nenechejme letos žádný z těchto památníků, pomníků a pamětních desek bez květin, bez věnců či věnečků. Nechť se stane věcí cti českého národa, že nezapomíná na ty, kteří s nasazením vlastního zdraví a života pro nás, současné generace, vybojovali mír. Ukažme Kolářům, Hřibům a Novotným, že většina občanů smýšlí jinak než oni!

Pětasedmdesáté výročí osvobození Prahy, hlavního města, jako symbolické završení porážky Němců v celém bývalém Československu, teprve nastane. Ačkoli slavíme Den vítězství 8. května, Pražané vědí, že první tanky s rudou hvězdou přijely do města nad ránem 9. května, a tím stvrdily jeho osvobození. Vyjděme tedy kdykoli – již nyní či v květnu – a v rámci vycházky navštivme jakékoli místo, které se váže se slavnou historií Vítězství. Příležitostí pro Pražany se nabízí mnoho. V hlavním městě ve staré zástavbě jsou na domech stovky pamětních desek věnovaných padlým bojovníkům Pražského povstání. Některé jsou v nedobrém stavu nebo vypadají opuštěně. Nechť mají letos všechny svůj kvítek vděčnosti! Na Čestném pohřebišti spí svůj věčný sen vojáci různých národností někdejšího Sovětského svazu, také vojáci ze zemí Commonwealthu, mají tam svůj pomník českoslovenští letci, bojovníci Pražského povstání a antifašisté dalších národností. Zde je možné také uctít Jožku Jabůrkovou, Jana Švermu či Julia Fučíka jako symboly umučených antifašistů z řad komunistů.

Každý občan naší země, který se s úctou ohlíží 75 let dozadu a s rozechvěním ještě dále – do chmurných časů útoků henleinovců a freikorpsů v pohraničí, na dobu Mnichova, na druhou republiku, na ponížení 15. března 1939 – má právě letos příležitost ukázat své dobré srdce. Letos totiž nebudou mezi těmi, kdož položí kytičku, lidé »z musu«, ti, které by k tomu vedla jen formální povinnost. V tomto smyslu je Den vítězství 2020 zcela jedinečný, neopakovatelný, stejně jako celé vítězné jaro. Využijme nadcházející již slunné dny, kdy začíná kvést a vonět šeřík...

Monika HOŘENÍ