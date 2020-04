Ilustrační FOTO - Pixabay

Čeští házenkáři i házenkářky postoupili na nejbližší šampionáty

Čeští házenkáři i házenkářky díky tomu, že evropská federace EHF zrušila kvůli pandemii koronaviru zbytek letošních kvalifikací, postoupili na nejbližší šampionáty. Mužská reprezentace si zahraje v příštím roce na mistrovství světa a ženský tým čeká účast na prosincovém Euru. Rozhodl o tom výkonný výbor EHF.

"Mám velkou radost. Jsem rád, že oba naše reprezentační týmy nebudou chybět na vrcholných šampionátech. Zároveň je pro nás toto řešení velmi šťastné i v tom ohledu, že v domácí bezpečnostní situaci, která se velmi rychle mění, nemusíme připravovat složité systémy přípravy a současně máme jistotu účasti na mistrovství světa i Evropy," uvedl prezident českého svazu Jaroslav Chvalný v tiskové zprávě.

Mužům pomohl k postupu na šampionát do Egypta výsledek z letošního mistrovství Evropy, kde svěřenci trenérů Jana Filipa a Daniela Kubeše postoupili ze základní skupiny a obsadili konečné 12. místo.

Díky tomu byli nasazeni v play off světové kvalifikace, které EHF zrušila a během videokonference rovnou rozhodla o evropských účastnících závěrečného turnaje. Český celek se měl utkat na začátku června ve dvojzápase s Černou Horou. Na světovém šampionátu si reprezentanti zahrají poprvé od roku 2015, kdy v Kataru obsadili 17. místo.

"Jsme samozřejmě rádi, že jsme na mistrovství světa postoupili. Čeká nás další vrcholná akce. I když bych byl samozřejmě raději, kdyby se rozhodovalo na hřišti. Ukázalo se, jak důležitý byl na lednovém Euru postup ze skupiny," uvedl kouč Filip.

Ženský výběr pod vedením trenéra Jana Bašného se představí na Euru díky tomu, že na kontinentálním šampionátu budou startovat stejné týmy jako na minulém závěrečném turnaji předloni. Češky před dvěma lety skončily na ME na předposledním 15. místě. Na Euru, které budou hostit Dánsko a Norsko, si zahrají potřetí za sebou.

Šestizápasová kvalifikace, z níž se dosud odehrála jen dvě kola, byla rovněž zrušena. Český tým vyhrál vloni na podzim úvodní dvě utkání nad Portugalskem a Severní Makedonií a měl ve čtyřčlenné tabulce stejně bodů jako vedoucí Švédky. Zbytek kvalifikace se měl odehrát do léta, což ale podle EHF pandemie koronaviru neumožňuje. Los prosincového Eura se uskuteční 18. června ve Vídni, o dva dny dříve bude rozlosována kvalifikace mužů o evropský šampionát v roce 2022.

"Jsme na dalším Euru a myslím, že zaslouženě. Kvalifikaci jsme měli dobře rozehranou a myslím, že náš tým byl tak dobrý, že bychom se i dál přes kvalifikaci dostali," podotkl trenér Bašný.

Nedohrané vedle zbytku reprezentačních kvalifikací zůstanou i některé klubové pohárové soutěže. Předčasně ukončen byl Vyzývací pohár, v jehož čtvrtfinále na sebe měly narazit Karviné s Duklou Praha.

Liga mistrů se posunula rovnou do závěrečného Final Four, neboť EHF usoudila, že nepůjde dohrát osmifinále ani čtvrtfinále. Díky vítězství v základní skupině se mezi nejlepší čtyřku soutěže dostal Kiel s českým trenérem Filipem Jíchou. V kádru čerstvého německého šampiona je i defenzivní pilíř Pavel Horák, jemuž ale v klubu v létě končí smlouva. Už v minulých dnech EHF rozhodla, že Final Four Ligy mistrů se odehraje až 28. a 28. prosince v Kolíně nad Rýnem.

(čtk)