Drobnosti z babiččina kapsáře

Uměly a umějí si poradit se vším. Řeč je, jak jinak, o našich maminkách a babičkách. Počínaje výchovou »uličníků«, kteří si vymýšlejí lumpárny a které rodiče jen obtížně zvládají, přes pohádky a příběhy, které tak báječně vyprávějí, až po řekněme – otravné, ale nutné »zbytečnosti« …

Tak třeba brambory. Vodu z vařených oloupaných brambor babičky nevylévaly, ale pokud jí je více, použily ji například při vytírání špinavého lina. Opravdu prokoukne, a to bez přidaných čistících prostředků. Pokud vaříte brambory v neosolené vodě, po vychladnutí ji nalijte přes sítko do rozprašovače a postříkejte jí rostliny napadané mšicemi.

Úspěšné praní prádla podle našich babiček začínalo vždy u třídění prádla na bílé, barevné a tmavé. Což je samozřejmostí i v současné době. Babičky však neměly k dispozici moderní prací prostředky, a proto používaly při praní triky, které doporučujeme nepřehlédnout.

Jemné prádlo, především to dámské, praly mýdlem, v ruce, výhradně ve vlažné vodě. Horká voda s velkou dávkou pracího prostředku jeho čistotě nepomůže, naopak. To platí i o praní v pračkách. Když už musíte jemné prádlo prát v pračce, pak je vložte raději do textilních (lněných) sáčků, perte při teplotě do 30 °C například společně s bílými košilemi či jednobarevnými bílými tričky a košilkami.

Babičky věděly, že nejšpinavější jsou na pánských košilích límečky a manžety. Proto jim věnovaly zvláštní pozornost ještě před vlastním praním. Jejich očista klasickým jádrovým mýdlem byla samozřejmostí. I když dnes většina moderních pracích prostředků to zvládne. Ale co si budeme povídat, není to ono.

Pokud máte stejné problémy s měkkostí ručníků, jako jsme měli u nás do doby, než jsme se »opřeli« o babské rady, pak vězte, že se vyplatí froté ručníky před prvním použitím vyprat ve vodě teplé maximálně 40 °C, aby se vlákna zatáhla. Nikdy (a to ani při dalších praních) do máchací lázně nepřidávejte aviváž! Ta totiž vlákna »připlácne« k sobě a už nebudou nikdy tak měkká jako byla při zakoupení ručníků. Vyplatí se proto prát ručníky samostatně. Sušte je volně zavěšené, nikdy ne nad kamny či dokonce na radiátorech ústředního topení. Vlákna se polámou a ručník tím zničíte. Froté ručníky, ale i prostěradla či ponožky po několika vypráních zdrsní. Až je budete příště prát, zkuste je nejdříve na pár minut namočit do roztoku vlažné octové vody (100 ml octa na litr vody). Budou opět »měkoučké«. Ale podobné problémy nemají vesměs ti, kteří používají sušičky prádla. Prádlo je po sušení měkčí, není zmačkané, ve většině případů se ani nemusí žehlit, navíc díky vysoké teplotě je prádlo během sušícího cyklu zbaveno i nepříjemných alergenů a virových částeček. V neposlední řadě nedochází k blednutí barev.

A co lněné věci? Len můžete prát v lázni teplé až 60 °C. Na obarvený len volte raději teplotu nižší, aby nepouštěl barvu. Lněné věci naše babičky neždímaly, jen je pověsily a nechaly volně uschnout. To kvůli snazšímu žehlení. Aby bylo co nejjednodušší, lněné textilie babičky škrobily. I když se škrob stále prodává, jen nemnozí ho používají. Škrobení je prostě práce navíc…

O několik řádků výše zmiňujeme aviváž. I babičky svého času propadly kouzlu vůní, které nabízí. Ale postupně se vrátily ke klasice - slunci či sušení prádla v čerstvém povětří, třeba na lodžii či na balkoně, když už nemají zahradu. Moderní ženy (a babičky k nim patří) vědí, že provzdušnit a změkčit prádlo umí jeho sušení v sušičce, jak jsme již ostatně zmínili výše.

A také obyčejný ocet, jak jsme již mnohokrát napsali. Stačí přidat do poslední máchací lázně půl hrnku octa. Nemusíte se bát jeho zápachu, ten při máchání vyprchá, prádlo je změkčené a k tomu ještě přírodně vydezinfikované, jeho barvy jsou ustálené. Navíc pomáhá odstranit vodní kámen. Pozor však na nejlevnější octy v ceně do deseti korun za litr. S těmi moc »parády« nenaděláte.

Babičky ocet ještě vylepšovaly. Stačí do půl litru bílého vinného octa (ano, je podstatně dražší než běžný kvasný ocet) několik větviček (pět či šest bude stačit) rozmarýnu a nechte je týden louhovat. Přeceďte. Rozmarýnová »aviváž« působí jako změkčovadlo, dezinfikuje, a navíc čistí pračku.

Uměly si poradit i se svetrem, který jste omylem vyprali na vyšší teplotu, a proto se srazil. Při troše trpělivosti to napravíte. Vložte ho na půl hodiny do teplé vody s trochou šamponu, neždímejte a položte na rovnou plochu, potom ho propláchněte v čisté vodě (neždímat!), rozložte ho na suchý hodně savý větší ručník a stočte ho silou. Ručník rozbalte a svetr položte na osušku nebo froté prostěradlo. Pečlivě, trpělivě a opatrně mu dejte původní tvar a nechte schnout. A během sušení ho opakovaně o kousek povytahujte. Ano, chce to trpělivost.

(jan)