Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Všechno do sebe zapadlo a Kvitová se ve Fed Cupu rozjela

Hned svoji první dvouhru ve Fed Cupu proměnila Petra Kvitová v zisk bodu. Před dvanácti lety v Izraeli zahájila svoji i českou oslnivou jízdu soutěží družstev o stříbrný pohár, který tenistky od té doby získaly šestkrát.

"Asi nikdo si tenkrát nedokázal představit, co poté nastane. Tohle byl startovací bod. Jsem straně ráda, že jsem toho byla součástí," řekla Kvitová ČTK.

Měsíc a půl po osmnáctinách dostala od nového kapitána Petra Pály důvěru do dvouher. "Začínala jsem v té době hrát dobře a byla jsem za šanci vděčná, ale strašně nervózní a dlouho to na kurtu vstřebávala," uvedla.

Coby čerstvě hráčka světové stovky nastoupila na specifickém kurtu s ochozy ve tvaru podkovy v Ramat Hašaronu proti domácí jedničce Šahar Peerové. "Ona byla velmi kvalitní hráčkou," řekla Kvitová o tehdejší světové osmnáctce.

S českou nadějí to nejdřív nevypadalo dobře. Až za stavu 2:6 a 0:2 rozjela svoji palbu levačkou. "Upřímně, moc si nepamatuju, jak to probíhalo. Ale Šahar asi neunesla velký tlak. Moc chtěla. Já jsem byla mladší holka a tolik to neřešila. Chodila jsem do toho a začalo mi to tam padat," řekla. Ve třetí sadě uštědřila favoritce "kanára".

Křest ohněm v soutěži družstev zvládla i v bouřlivé atmosféře. "I když jsme tam měli skalní fanoušky, tak tam byl strašný řev proti nám a bylo to hodně náročné," uvedla Kvitová. Výhra nad Peerovou byla důležitá pro její další bitvy v soutěži. "Byl to start mé fedcupové kariéry. Získala jsem důležité sebevědomí a zkušenosti."

Odmalička miluje týmové soutěže. "Vždycky mě baví, když mi fandí lavička a já pak můžu podporovat spoluhráče," řekla Kvitová. Izraelská úspěšná premiérová dvouhra zažehla i její vášeň pro Fed Cup. "Všechno do sebe zapadlo."

Tenistky doprovázela v Ramat Hašaronu na každém kroku ochranka. "Bodyguardům se u nás tak líbilo, že ve finále fandili i nám. Lidi tam byli hodně příjemní," vzpomínala Kvitová a přidala historku z volných chvil. "Lucka Šafářová se mě tam snažila naučit pít kafe. Chodily jsme do kavárny, kde jsem si dávala latte se spoustou mlíka a hodně jsem sladila, abych to mohla vypít," smála se.

Tenistky se díky výhře v baráži v Izraeli dostaly poprvé do Světové skupiny, dnes už bývalého formátu soutěže. A úspěch poté pořádně oslavily. "Někdo jel na letiště rovnou z baru. Já jsem spala jen pár hodin," prozradila Kvitová.

Češky se pod vedením Pály staly královnami soutěže, kterou od roku 2011 ovládly šestkrát. Kvitová přidala další 29 vítězných dvouher a je v singlu třetí nejúspěšnější Češkou po Heleně Sukové (45) a Haně Mandlíkové (34).

Nejvíce jí v paměti utkvěly dva duely. Prvním je výhra z finále nad Ruskem v roce 2011, kdy zdolala v Moskvě Světlanu Kuzněcovovou. "Vyhrála jsem předtím Turnaj mistryň a v týdnu před finále Fed Cupu se potácela s teplotami. Nakonec jsem to ale nějak urvala a pak jsme zvedly nad hlavu poprvé pohár," uvedla.

Druhým silným zážitkem bylo finále v pražské O2 areně v roce 2014. Němku Angelique Kerberovou zdolala v tříhodinovém dramatu. "A byl to vítězný bod v přeplněné hale. Je to úplně nezapomenutelný moment. Bylo to nahoru dolů, ale hrály jsem výborný tenis a bylo to emočně hodně silné," řekla Kvitová.

(čtk)