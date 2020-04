Odborníci v Brně už netestují seniory od 60 let, naplnili kvótu

FOTO - Haló noviny/Roman BLAŠKO

V Praze a v Brně už nebudou testovat seniory, kvóta je naplněna

V Praze byla naplněna kapacita odběrů pro studii kolektivní imunity vůči koronaviru u seniorů a lidí ve věku 40 až 59 let. Chybí naopak děti a mladiství. Od neděle 26. dubna je pro ně vyhrazeno testovací místo v Kateřinské zahradě nově už od 10:00. ČTK to řekla mluvčí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Petra Klusáková. V hlavním městě bylo testováno za dva dny více než 3000 lidí z 5000 plánovaných. Testování v Praze zajišťuje 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Armáda České republiky.

"Zatímco v ostatních kohortách máme otestovanou většinu potřebného počtu dospělých a seniorů, u dětí je to zatím jen čtvrtina z požadované tisícovky," uvedla Klusáková.

Pro děti a dorost je vyhrazeno testovací místo v Kateřinské zahradě nově od 10:00 do 20:00. Nezletilí, kteří se chtějí do studie zapojit, musí na test přijít se svým zákonným zástupcem. Ten za ně na místě testování podepisuje informovaný souhlas, doplnila Klusáková. Za první dva dny studie kolektivní imunity proti covid-19 zde bylo vyšetřeno 251 dětí a mladistvých. V plánu je otestovat 1000 lidí ve věku osm až 17 let.

Celkem by mělo být v Praze také 1500 lidí ve věku 18 až 39 let, 1500 lidí mezi 40 a 59 lety a 1000 lidí od 60 do 89 let.

"Samotné vyšetření je triviální, odběr krve z bříška prstů," popsal pro ČTK již dříve děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Aleksi Šedo. Kapka krve se pak dá spolu se dvěma kapkami reakčního činidla do testovací pipety a do deseti až 15 minut je znám výsledek. "Je-li negativní, tak se testovaný s onemocněním s velkou pravděpodobností nesetkal. Je-li pozitivní, tak onemocnění v minulosti prodělal, a to způsobem, který mohl být i bez klinických příznaků," řekl. Pozitivně testované podle Šeda čeká ještě klasický test z výtěru z nosohltanu a izolace do doby, než budou znát výsledek.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Další testovací místa jsou v Brně, v Litoměřicích a také v Olomouci, Uničově a Litovli. Poslední dvě zmíněné lokality byly na začátku epidemie dva týdny uzavřené kvůli vysokému výskytu nakažených.

Odborníci v Brně už netestují seniory od 60 let, naplnili kvótu

Odborníci ve stanech na testování kolektivní imunity v souvislosti s pandemií koronaviru už od rána v Brně netestují seniory z věkové skupiny 60 až 89 let. Potřebný počet seniorů už otestovali v minulých dnech. ČTK to řekla Michaela Jelínková z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS).

"Bohužel se i nadále objevuje ve vysílání některých rádií informace, že důchodci mají mezi 8:00 a 10:00 v testování přednost, což ale v Brně už neplatí, potřebný počet seniorů jsme již otestovali," upozornila Jelínková. Seniory nevyšetří ani ve stanech na Moravském náměstí, ani u univerzitního kampusu.

Nejvíce teď odborníci potřebují zástupce z věkové skupiny osm až 17 let. Upozorňují, že všichni nezletilí z této věkové skupiny, musí na test přijít se svým zákonným zástupcem, jinak do testování nemohou být zapojeni. "A to i v případě, že se jedná o mladé lidi starší patnácti let. Formálně jsou nezletilí, proto musí přijít se zákonným zástupcem, který na místě podepíše souhlas," doplnila Jelínková.

Testování kolektivní imunity začalo v Brně ve čtvrtek ráno a je o něj velký zájem. Od pátku dostávají příchozí pořadová čísla, což pomohlo velký zájem zvládnout.

Za první dva dny bylo v Brně otestováno 2386 lidí z cílového počtu 5000. Potřebují shromáždit 1000 vzorků z věkových skupin 8 až 17 let a 60 až 89 let, u seniorské skupiny už se to podařilo. Ve věkových skupinách 18 až 39 let a 40 až 59 let pak potřebují celkem 1500 otestovaných lidí, tam je otestována přibližně polovina potřebného množství lidí.

(čtk)