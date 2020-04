Trestuhodné jednání polistopadových politiků

COVID-19 odhalil nejen současné nedostatky a problémy, ale především trestuhodně nezodpovědné jednání a charaktery polistopadových politiků s Václavem Havlem v čele.

V souvislosti s výskytem koronaviru v Česku se ve značné míře ozývaly hlasy, jak jsou naše zdravotnictví a ostatní složky Integrovaného záchranného systému špatně vybaveny potřebným zdravotnickým materiálem. Není pochybností, že je to pravda, i když se ministr zdravotnictví, resp. předseda vlády a ministr vnitra bláhově domnívali, že budou-li tvrdit, že mají všechno pod kontrolou, tak tím situaci zachrání. Nezachránili, protože již brzy museli přiznat, že materiálu není jen málo, ale naprostý nedostatek. To, jak se posléze materiál zajišťoval, je všeobecně známo, avšak méně známé jsou skutečnosti, které tento stav způsobily.

Jakkoliv se tomu budou dotyční lidé bránit, pravdou je, že po »vítězném« 17. listopadu u nás nastoupil všemožný a hlavně bezprecedentně liberální demokratismus, v jehož rámci na likvidaci překonaného, či spíše poraženého socialismu nastoupili lidé, kteří zahájili likvidaci starých pořádků a systémů, mezi nimiž byly i perfektně zásobované, udržované a provozuschopné, resp. použitelné nejen zdravotnické materiály, ale i celé strojní zařízení aj. systémy Civilní obrany. Lidé lační po penězích zřejmě seznali či usoudili, že tento sytém již »netřeba«, využili naprosto chaotickou, nikým nekontrolovanou situaci a dali povel ke »zhasnutí«, aby mohli konat, tj. likvidovat, ve skutečnosti krást. Tak se i stalo, a konali, tedy kradli.

Civilní obrana nebyla přežitek

Systém Civilní obrany (CO) byl zrušen a materiál, stroje a zařízení byly na něčí pokyn zlikvidovány tím, že si je někteří lidé, kteří měli kontakty na v tu dobu politicky dobře situované lidi, hlavně z OF, tehdy vedoucí sílu, za hodně pochybných okolností přivlastnili s příslibem, že tento materiál CO dodatečně, po jeho rozprodeji, zaplatí. Prodán nepochybně byl, ale zaplacen, snad až na nějaké výjimky, zřejmě kvůli nějakému »nedopatření«, resp. »opomenutí«, nikdy nebyl. Tak přišel stát o systém, který zavedli, zabezpečovali a starali se o něj »zpropadení« komunisté. Systém, který byl k dispozici pro případ takových událostí, jako je dnes výskyt COVID-19.

Toto se událo zhruba před 25 až 30 lety, po nástupu nadějných »demokratických« sil v čele s Václavem Havlem. Ten měl, jak známo, nemálo osobních přátel, ale také byli lidé, kteří se s Havlem v životě nesetkali, přesto stačilo se na něj či Občanské fórum odvolat a ke svérázně pochopeným »demokratickým« úmyslům, k likvidaci nežádoucích komunistických pozůstatků, měli neomezené možnosti a všude dveře otevřené. Zhasnutí trvalo několik let, protože komunistický režim byl v ohledu na bezpečnost občanů značně důsledný, proto také téměř každá (větší) organizace, podniky a orgány státní správy byly do systému CO začleněny, aby v případě nebezpečí nebo ohrožení mohly své zaměstnance ochránit.

Nová garnitura politiků se však rozhodla, že tento komunistický přežitek je zbytečný a nákladný, a protože žijeme v demokratickém státě s kapitalistickým režimem, ať se každý postará sám o sebe, péče státu už bylo víc než dost!

Uběhlo zhruba 25 let od doby, kdy nás bezohlední, bezcharakterní a chamtiví jedinci systému civilní ochrany zbavili. Současný demokratický stát a jeho režim po celých 25 let nebyl schopen pochopit, že komunistický systém CO nebyl žádný přežitek, ale nejen dobře promyšlený systém civilní ochrany, ale důkaz, že stát myslel na lidi i v případě takových událostí, jako je současný výskyt koronaviru. Samozřejmě, že by nebyl použit ten materiál a zařízení, které byly k dispozici do roku 1989, protože stejně, jako se obnovují a modernizují technická zařízení a materiály, tak by se měnily a doplňovaly prostředky v systému CO. Bohužel, myšlení politiků se ubíralo jiným směrem, místo péče o občany dávali přednost péči o sebe a na nějaké případné nebezpečí a ochranu občanů se nemyslelo. Především ale proto, že to byl »komunistický« výmysl, který vyplýval z ideologicko-politické orientace, potažmo politiky státu (viz socialismus versus kapitalismus, Západ versus Východ, železná opona, RVHP, Varšavská smlouva, atd.), ale také proto, že v novém demokratickém režimu byl (a je) občan především jen obyčejný volič, potom dlouho nic, pak znovu volič a jen občas, když politici potřebují něco (zpravidla ve svůj prospěch) zdůvodnit, si vzácně vzpomenou na občany, na které se potom odvolávají. Nutno ovšem dodat, že pokud si snad na občany vzpomenou, pak se nejedná o jejich blaho, případně bezpečnost, ale jsou jen předmětem, který jim má dopomoci k jejich záměru.

Z uvedeného vyplývá, že o bezpečnost občanů České republiky se nestará stát žádným interním bezpečnostním systémem (kromě IZS – Integrovaný záchranný systém), který by v plném rozsahu nahradil zmíněný systém CO, který existoval za »totality«, ale dokonce ani po stránce vnější ochrany státu a bezpečnosti občanů nevlastní řádnou armádu. Skutečnost, že jsme členy NATO, je z hlediska vnitřní bezpečnosti naprosto nepodstatná, pro potřeby bezpečnosti občanů neefektivní, protože stejně jako EU, tak i NATO nemá vypracovaný žádný systém civilní obrany tak, aby byli lidé, resp. občané (včetně členských států) ochráněni před ohrožením a nebezpečím, které se projevilo v souvislosti se současným výskytem COVID-19 s jeho tisícinásobnými smrtelnými následky.

Na konto těchto skutečností je možné naprosto seriózně konstatovat, že tolik odsuzovaný komunistický režim v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany občanů měl řadu obecně prospěšných systémů, mj. výše zmíněný systém CO, který i když nemusel být stoprocentně dokonalý (otázka je, co je zcela dokonalé?), existoval a dával občanům v mnoha případech možnost větší ochrany, než je tomu dnes.

Za socialismu větší péče

Že není všechno tak, jak by si to občané asi představovali, je pochopitelné. Komunisté, navzdory chybám, problémům, některým špatným, nesprávným lidsko-právním politickým rozhodnutím, vyplývajícím z ideologické doktríny věnovali občanům nesrovnatelně větší péči a pozornost než současní (polistopadoví) politici. Není to jen zmíněný systém CO, který lze považovat za jakousi nadhodnotu v péči o občany, ale byl to např. přístup komunistického vedení ve věci bydlení, kdy v podstatě každý občan měl nejen právo, ale skutečnou šanci na bydlení v bytě, který si mohl pořídit (tolik odsuzovanou) formou »brigády« (brigáda = práce na výstavbě panelových domů v různé formě, jako kopání základů, skládaní stavebního materiálu, úklid hotových bytových jednotek pro předání atd.), ale i bezplatného přidělení státního či městského bytu (na pořadník), nebo v rámci náboru do zaměstnání podnikové byty, přidělované bezplatně novým pracovníkům podniku, družstevní byty atd. K tomu se vázala výstavba jeslí, školek, obchodních a kulturních zařízení, škol, hřišť a stadionů, krytých bazénů a mnoha dalšího, co lze, na rozdíl od současné politiky, považovat za skutečnou péči o občana, péči o člověka, nejen o obyčejnou ovci – voliče!

Nejsmutnější na současném, či ještě lépe na nedávném nedostatku ochranných masek, roušek, respirátorů, ventilátorů aj. je, že jsou ze strany současných politiků činěny mnohdy velmi nekorektní výtky, že to které ministerstvo nemělo dostatek zdravotnického materiálu, jakoby bylo jen na současné vládě, aby všechny tyto záležitosti byly zajištěny, že jejich nedostatek měli kompetentní znát a okamžitě řešit a zajišťovat. Jenže žádný učený z nebe nespadl, a i kdyby, tak už vůbec ne na post ministrů vlády ČR.

Chyby minulých garnitur

Nelze pochybovat o tom, že dnešní vláda, resp. dotčená ministerstva, měla mít přehled o stavu těchto věcí, ale spíše je problém v tom, že tyto věci a materiály neexistovaly, a pokud ano, tak jen ve značně omezeném množství. Bohužel, předchozí vlády a politické garnitury je nepovažovaly za nutné či potřebné. Snad ani není důležité připomínat, jaké »jiné« a »důležité« starosti k řešení měli předchozí politici. Je velmi snadné svést vinu na někoho jiného, když oni sami (resp. jejich předchůdci) byli strůjci tohoto stavu.

Co je horší, že současní, především pravicoví a opoziční politici nejsou schopni ani ochotni přiznat, že to byli jejich předchůdci, vládnoucí kolegové (z ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN atd.), kteří udělali tyto kardinální chyby, které se dnes v plné nahotě objevily. Za to nadále tepají komunisty a jejich předchozí režim, jak byli špatní, zlí a nelidští. Škoda, že neumí být také objektivní a uznat, že to, co ve válkou zničené zemi vybudovali občané za komunistů, nevybudovali ani za 30 let současné »demokratické« vlády (navíc s vydatnými dotacemi z EU). Zato slyšíme častá, velkohubá a prázdná slova alias »bla, bla, bla« od pana Fialy, Kalouska, Bartoše, paní Adamové a dalších, co by oni udělali jinak a lépe, prý pro blaho občanů! Ani v případě jejich vládnutí by však nebyli schopni splnit to, o čem tak sebevědomě a velkohubě často a rádi mluví.

To, co občané za komunistického režimu vybudovali, co je živilo, z čeho měli lidé i stát prospěch, co také české lidi a Československo proslavilo ve světě (a že toho ve srovnání se současností nebylo zrovna málo), bylo po listopadu 1989 trestuhodně rozprodáno, rozkradeno, ale i zničeno a mnohým lidem zbyly jen oči pro pláč a ruce složené v klíně! Přišli totiž o práci, chleba, začali živořit. Místo budování se začalo vylepšovat to, co se již vybudovalo za totality (např. tisíce panelových bytů, podle Havla králíkáren, dálnice, železnice atd.), notabene s »velkorysými« dotacemi zahraniční pomoci z EU. Je pravda, že se sice také cosi vybudovalo, ale jsou to převážně objekty montoven, velkosklady a supermarkety cizích firem, které nám však bohužel nepatří.

Ptá-li se někdo, proč tomu tak je, odpověď je nasnadě: pokud občané nepůjdou ruku v ruce s vládou, pokud vláda, politici a poslanci nebudou pracovat pro občany, nelze ničeho velkého a prospěšného dosáhnout. To je totiž to, co komunisté uměli a dokázali, navzdory všem negacím, odsudkům a nezákonným činům, které komunistický, resp. »totalitní režim« také vyprodukoval. Upřímně řečeno, za komunistů občané sice nežili v přepychu, zato v dostatku a s daleko větší starostlivostí o ochranu jejich zdraví a bezpečnost, než je tomu dnes! Nebo se mýlím?

Jiří BAŤA