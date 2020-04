Zdroj viru v USA?

Současná nastupující krize způsobená rychlým šířením nového typu koronaviru dává nepřeberné pole pro šíření různých konspiračních teorií, případně alternativních. V tomto případě se o slovo hlásí teorie, že původ současného viru je v USA a byl importován do Číny. Je to ale opravdu možné? Něco na tom bude, protože tento problém rozebíral již 13. 3. 2020 přední americký deník The New York Times.

Jde o článek s názvem Čína vytváří příběh, že americká armáda zahájila epidemii koronaviru. V článku se můžeme dozvědět, že na konci roku 2019 se v provincii Wu-chan konalo cvičení, kterého se zúčastnili také členové Armády USA, kteří tuto nemoc mohli vědomě nebo nevědomě importovat do této oblasti. Nedlouho po jejich odjezdu se totiž nemoc začala objevovat. Náhoda?

Rozeberme si ale problém dále. Pro výše uvedenou teorii sice neexistují žádná relevantní data, která by ji podpořila, ale na sociálních sítích se rozšířila informace, že mluvčí čínského ministerstva zahraničí chce vědět, kolik z 34 milionů infekcí v USA a 20 tisíc úmrtí v době tamní poslední chřipkové sezóny bylo způsobeno právě virem, který způsobuje nemoc COVID-19. K tomu všemu připojil zajímavé video, kde Robert Redfield, což je ředitel amerických středisek pro kontrolu a prevenci nemocí, odpovídá na různé dotazy. Jeden dotaz zněl: »Takže bychom mohli mít ve Spojených státech nějaké lidi, kteří by umírali na to, co se zdá být běžnou chřipkou, i když ve skutečnosti to mohl být nový koronavirus?« Redfield na tuto otázku odpověděl, že některé případy byly nyní ve Spojených státech takto diagnostikovány. Podle zprávy Asahi Corporation z Japonska minulý měsíc středisko pro kontrolu a prevenci nemocí v USA (zkráceně CDC) předpokládalo, že mezi americkými pacienty, u nichž se v posledních několika měsících zdálo, že zemřeli na chřipku, mohli někteří skutečně zemřít na nemoc COVID-19. Této skutečnosti nahrává fakt, že v USA je nyní nejvíce infikovaných ve srovnání s ostatními zeměmi světa.

Tyto informace jsou ale neustále zamlžovány nezodpovědnou americkou administrativou v čele s prezidentem Donaldem Trumpem, takže můžeme jen spekulovat. Co je ale nutné k dané věci poznamenat, je to, že v USA je mnoho lidí pokryto vzhledem ke zdravotní péči pouze soukromými pojišťovnami a další lidé nejsou pojištěni vůbec. Toto spojení v současné krizové situaci začíná úplně selhávat a začíná se jasně ukazovat, jak je americký způsob života zranitelný a také nezodpovědný.

Nyní ale na skok do Evropy, kde se virus šíří raketovou rychlostí. Nejhorší to je v Itálii a Španělsku. Tedy ve státech, které mají nejstarší populaci, která je vůči viru nejméně odolná. Navíc obě země se často potýkají s nestabilními vládami. Jen v Itálii se vláda měnila téměř každý rok. I to hraje významnou roli, proč se zde virus šíří nekontrolovatelně. Neschopnost cokoliv centralizovat ukazuje na problém současné postindustriální společnosti. Zejména Evropa si hraje na to, že nejlepší je volný pohyb osob, aby se nyní zjistilo, že to zase natolik dobré není, když se nakažení lidé nijak nechrání a dělají, jako kdyby se nic nedělo. Problém roznosu tohoto viru tkví ve volném pohybu osob a cestování za zážitky. Již dlouho bylo jasné, že něco takového může přijít. Zajímavé na tom je, že ekonomové předpokládali nástup nové krize někdy na začátku nové dekády. Zdá se, že koronavirus je spouštěčem této nové krize. Náhoda, nebo záměr? Neroznesl virus někdo záměrně, aby se globální ekonomika neotřásla ve svých základech, nebo úřaduje příroda a svět chaoticky reaguje? Nebo je tohle všechno zakrývání jiného problému, který nás v budoucnu čeká?

Podívejme se ještě na jeden zajímavý vztah. Když se odehrává chřipková epidemie, tak se vždy uvádí číslo tisíc nemocných na 100 000 zdravých. Z jakého důvodu se nyní uvádí číslo jednotek nemocných lidí na celou populaci? Možná je to proto, že tato čísla jsou mediálně prodejnější a silně působí na psychiku lidí, kteří se začínají bát a často se v panice zásobují, jako kdyby se blížil konec světa. Současné šíření nákazy je samozřejmě velký problém a nelze ji nijak podceňovat, a to bez ohledu na to, zda se můžeme domnívat, že virus rozšířil někdo z USA, nebo zda úřaduje matka příroda.

Jan KLÁN