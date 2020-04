Ilustrační FOTO - Pixabay

Důkaz zatím neexistuje

Zatím neexistuje důkaz, že lidé, kteří se vyléčili z nákazy koronavirem, jsou chráněni před druhou stejnou koronavirovou infekcí. A to i přesto, že mají protilátky.

Uvedla to v sobotu Světová zdravotnická organizace (WHO). V prohlášení proto varovala před vydáváním nějakých »dokladů o imunitě« či podobných certifikátů pro lidi, kteří nákazu prodělali. Tento přístup může podle WHO ještě víc přispět k šíření nemoci. Jihoamerický stát Chile např. minulý týden oznámil, že zavádí »zdravotní pasy« pro ty, kteří se z koronavirové infekce vyléčili. Jestliže tamní úřady zjistí, že vyléčení mají v těle protilátky, mohou se okamžitě zapojit zpět do pracovního procesu. WHO ale před tímto postupem varuje. Zdůraznila, že přesnost a spolehlivost testů na protilátky »nemusí být zaručena«. »Nepřesné imunodiagnostické testy mohou nesprávně rozdělit lidi dvěma způsoby,« uvedla WHO. »Ti, kteří byli nakaženi, mohou být označeni za negativní, a ti, kteří nebyli infikováni, mohou být označeni za pozitivní. Obě tyto chyby mají vážné důsledky,« dodala WHO.

(čtk)