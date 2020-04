Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. FOTO - Wikimedia commons

Lavrov nic nečeká

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dal najevo, že od jednání se svými protějšky z Francie, Německa a Ukrajiny o situaci na Donbasu neočekává žádný výsledek. Uvedla to agentura TASS. Na Donbasu pokračují přestřelky proruských aktivistů a ukrajinských jednotek. Jednání ministrů se má při videokonferenci uskutečnit v tomto týdnu.

»Předpovídám, že se zajisté uskuteční seriózní jednání, protože o všem jsme už mnohokrát řekli Německu a Francii. Žádali jsme je, aby se zhostili závazku přimět úřady Ukrajiny k poctivé a konstruktivní práci. Otevřeně ale říkám, že žádný výsledek nečekám,« řekl Lavrov v ruské televizi. Předpokládá, že ukrajinská strana bude opět naléhat, aby se v Berlíně co nejdříve sešli prezidenti Francie, Ruska a Ukrajiny a německá kancléřka. Během videokonference se má podle Lavrova probírat plnění dohod z prosincového summitu v Paříži. Podle ministra se podařilo splnit jen dohodu o výměně zadržovaných osob mezi znepřátelenými stranami, a to ještě ve skromném měřítku méně než 30 lidí. Vše ostatní se neplní, zejména pokud jde o ukončení násilí a ostřelování. Vinu za to podle Lavrova nenesou jen aktivisté, ale také ukrajinští vojáci, kteří »zdaleka nejsou pouze nevinné oběti«. Ukrajinskou stranu obvinil ministr z neochoty uzavřít dohodu o stažení všech zbraní od frontové linie i z »otevřené sabotáže« politického urovnání konfliktu.

(ava, čtk)