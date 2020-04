Ilustrační FOTO - Pixabay

Česká republika to zvládla!

Česká republika epidemii nového koronaviru zvládla a nyní je třeba se zaměřit na kontrolovaný návrat k normálnímu životu. V Otázkách Václava Moravce to řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

»Teď už máme všechny důkazy na to, abychom řekli, že vše je velmi velmi pozitivní. Infekce jde stále dolů. Každý jednotlivý den, který měříme, ukazuje na to, že nejenom že nedochází k nekontrolovatelnému šíření, ale dokonce šíření zastavujeme,« uvedl Dušek. Jeden nakažený podle něho může nakazit méně než jednoho dalšího člověka, konkrétně méně než 0,7 jiné osoby. »Doba nějakého v uvozovkách strašení je v České republice naštěstí pryč,« zdůraznil Dušek.

Šéf zdravotnických statistiků sice připustil, že epidemie může v budoucnu znovu vzplanout, ovšem podle něho jen lokálně. »Určitě jsme připraveni na to, abychom to zachytili včas,« dodal.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková zná Ladislava Duška jako vynikajícího odborníka a věří, že když něco říká on, neříká to do větru. »Skutečně se zdá, že ta restriktivní opatření, byť je mnozí nevítali s nadšením a hlavně zpočátku se leckomu zdála příliš tvrdá, tak zabrala a epidemii se podařilo zastavit. Takže k optimismu je bezpochyby důvod, varovala bych však před tím, mu podlehnout. O novém typu koronaviru víme zatím tak málo, že stále nelze úplně vyloučit ani černější scénáře,« řekla Haló novinám Marková.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

Podle Markové je nicméně velkou výhodou, že i kdyby počty nakažených začaly znovu růst, nebo dokonce přišla na podzim druhá vlna, jak se obávají někteří odborníci, Češi už v sobě budou mít zapsánu zkušenost, že nad virem lze zvítězit. »Už víme, že když jsme zvládli první vlnu, zvládneme i druhou. A věřím, že by občané v takové chvíli pochopili, že opatření se musejí znovu zpřísnit, a respektovali by to. Jsem moc ráda, že Češi v uplynulých dnech ukázali disciplínu, díky které jsme se nemuseli dívat na řady pytlů s mrtvolami před nemocnicemi, jako občané některých jiných zemí,« uvedla Marková, podle níž čeští občané ukázali velkou chuť poslouchat rady odborníků. Je jen bohužel trochu nepříjemné, že i odborníci vyjadřují často poněkud protichůdné názory. »Ale myslím, že lidé ukázali, že mají zdravý rozum a našli si ten zlatý střed. Ani nepodlehli panice, ani nebyli neukáznění,« povšimla si Marková.

Model zdravotnických statistiků předpokládá, že koncem dubna bude v zemi dohromady asi 7800 případů covid-19. To je méně, než se původně čekalo. Podle původních odhadů mělo být na konci dubna nakaženo 10 000 Čechů.

Také čísla o nově nakažených vypadají nadějně. Denní přírůstek se čtvrtý den po sobě drží pod stovkou a je druhý nejnižší od 13. dubna, vyplývá z informací ministerstva zdravotnictví.

Nejmenší denní nárůst případů nákazy virem v tomto týdnu byl ve čtvrtek, kdy laboratoře oznámily 55 nových případů. Bylo to nejméně od poloviny března. V pátek stoupl počet nakažených na 86, testů bylo 7073, o několik stovek méně než předchozí den.

Hospitalizovaných s nemocí COVID-19 bylo v sobotu 385 pacientů, z toho 71 bylo v nemocnici v těžkém stavu nebo vyžadovalo intenzivní péči. Jako vyléčení nebo do domácí karantény dosud odešlo z nemocnic 574 lidí. Celkově bylo k sobotnímu ránu provedeno 210 705 testů včetně opakovaných u stejného člověka.

Mezi kraji je nemoc nejvíce rozšířená v Praze. Hlavní město má 124 nakažených na 100 000 obyvatel. V přepočtu na obyvatele následuje nejmenší Karlovarský kraj se 112 infikovanými na 100 000 obyvatel. V nejméně zasaženém Jihočeském kraji na 100 000 obyvatel vychází necelých 27 případů. S nemocí COVID-19 zemřelo nejvíce Pražanů, a to 81. V přepočtu mrtvých na počet obyvatel má však nejhorší bilanci Karlovarský kraj s 21 oběťmi.

Odborníci považují za jeden z klíčových údajů o vývoji epidemie počet hospitalizovaných. Těch bylo v sobotu 352, o 33 méně než předchozí den. Ještě v úterý a ve středu byly v nemocnicích více než čtyři stovky nakažených. Z toho 79 pacientů bylo v sobotu v těžkém stavu nebo vyžadovalo intenzivní péči, což bylo o osm víc než v pátek.

Studie jede dál

Ve vybraných městech pokračuje studie kolektivní imunity proti nemoci COVID-19. Za první tři dny bylo dohromady vyšetřeno přes 12 000 dobrovolníků z plánovaných 27 000.

V Kateřinské zahradě v Praze pro studii kolektivní imunity už během soboty otestovali potřebný vzorek dospělých, proto tam odebírali kapku krve pro rychlotesty jen dětem a mladistvým do 18 let. Potřebná kapacita byla odpoledne vyčerpána. Nově tam testují také chronicky nemocné pacienty, které zve Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), a osoby, které k testování vybízí Český statistický úřad (ČSÚ). Odběrové stany fungují také v Brně, Olomouci, Litoměřicích, Litovli a Uničově.

První výsledky studie kolektivní imunity budou známy na začátku května. Mají ověřit aktuální epidemickou situaci v ČR a sloužit k rozhodování o tom, jak dál uvolňovat, či dál udržovat omezení v podnikání i každodenním životě.

