Prezentační prohlídka keramického závodu: zleva Roman Blaško, zvláštní zmocněnkyně Ministerstva zahraničních věcí ČLR pro spolupráci středoevropských zemí Huo Yuzhen a ředitel keramického závodu Su Tongqiang.

Čína jako keramická velmoc

V Číně vznikl knihtisk, peníze, říká se, že i papír, kompas, fotbal a střelný prach byly rovněž dovezeny z Číny. Dále hedvábí, podle něhož se jmenuje nejslavnější obchodní cesta v dějinách. Já ovšem mimo jiné navštívil další výrobní oblast, na kterou jsou v Čínské lidové republice právem hrdi a spojují ji také se svým prvenstvím, a to je keramika.

Máte doma červený hrníček Nescafé? Tak vězte, že pochází z keramických závodů ve městě Zibo v provincii Šan-tung (jižně od Žluté řeky). V ní podle statistik v roce 2010 žilo přes 4,5 milionu obyvatel, více než z 99 % Chánů, což je nejpočetnější etnická skupina v Čině.

Na mě osobně působilo Zibo velmi klidně. Po desáté hodině celé město utichlo a až na některé podniky v centru spalo. Kolegové moc nadšeni nebyli, protože chtěli jít za poznáním a zábavou. Ovšem brzo ráno v šest hodin se město probudilo a tepalo plným proudem. Velký a čilý ruch na stavbách, v parcích, kde se ošetřovala zeleň, ale i v místních závodech. Zibo rovněž patří mezi nejrychleji se rozvíjející města v zemi, a opravdu je prakticky nově vybudované. Například taková zajímavost. Ptal jsem se náměstka primátora, proč mají hned čtyři obrovské stadiony (něco jako u nás O2 Arena) na jednom místě, když jsou většinu roku otevřené jen zčásti? Vždyť je to obrovská investice. Pan náměstek mi odpověděl, že to je přece jasné. Pokud by chtěli uspořádat nějaké větší sportovní klání nebo hry, tak přece je dobré mít všechny možnosti na jednom místě. A to se týká i areálů muzejních. Na každé odvětví, od historie města po technologii keramiky, mají extra muzeum.

Keramický závod jedničkou ve světě

Výrobní program keramických závodů v Zibo je technologicky rovněž pestrý. Shandong Zibo Huaguang Ceramics Co., Ltd. Tato společnost se nachází přímo ve městě. Tento keramický závod jsem osobně navštívil. Ve výrobním programu má například speciální keramiku z kostí, z jemného porcelánu, průmyslového porcelánu a také kameniny. A to má ještě 50 špičkových zaměstnanců, kteří keramiku ručně malují, z toho dva jsou na špičkové světové úrovni.

Závod vyrábí a spravuje zejména nádobí z kostí, čajové soupravy, hotelovou keramiku a další výrobky. Společnost se věnuje průmyslu po mnoho let a podporuje spolupráci s dalšími významnými podniky a výrobci.

Je zde, jak jsem již zmínil, světová průmyslová keramika, keramika určená pro vnitřní trh a pak speciální keramika na zakázku, která nese prvky mimořádné umělecké kvality a je velmi cenná. Ale to není vše. Z keramiky zde vyrábějí i díky nanotechnologiím keramické obložení brzd, keramické nože, keramické neprůstřelné materiály, dokonce zde na zakázku vyráběli karoserii na neprůstřelné auto pro prezidenta USA, a řadu dalších výrobků, které byste čekali spíše ve strojírenském průmyslu.

Číňané jsou na tento průmyslový obor opravdu pyšní. Sám ředitel Su Tongqiang, který nás osobně přijal a provázel, byl člověk, na kterém je vidět, že keramika je celý jeho život. S takovým zanícením a potřebou ukázat vše, co jejich závod vyrábí, jsem se dlouho nesetkal. Pan ředitel nám také ukazoval, jak kterou keramiku poznáme podle poklepu a zvuku. Výrobky, které mají dokonalý tvar a jiné jsou lehounké jako pírko. Chlubil se, jak dodávají celé soupravy na různé ekonomické summity a zasedání. Byl to takový výčet, že by to zabralo minimálně dvě celostrany. No prostě, opravdu to bylo velmi zajímavé. Nakonec, prohlédněte si to sami.

Roman BLAŠKO

FOTO - autor