Za koronavirové prohřešky hrozí i přísné tresty

Něco přes měsíc se policie v řadě zemí zajímá o to, zda v době pandemie občané dodržují požadavky hygieniků, které bývají zachyceny v zákonech či vládních nařízeních.

Zatím nejvyšší pokutu dostal podle agentury Reuters nejmenovaný občan Tchajwanu. Po návratu z ciziny byl umístěn do karantény. Policie ho ovšem přistihla na diskotéce. Musel zaplatit milion tchajwanských dolarů (asi 700 000 korun). Vysoké tresty hrozí i v jiných zemích.

Španělsko

Za měsíc trvání mimořádných hygienických opatření, především karantény, zaprotokolovala španělská policie na 600 000 přestupků. Ve skutečnosti jich podle listu El País bylo mnohem více. V prvním týdnu platnosti opatření se totiž policie omezila na ústní domluvy, které se písemně nezaznamenávaly. Pak však vládní právníci zahrnuli koronavirové přestupky do zákona o policii a zákona o bezpečnosti občanů. Zákony stanoví tři druhy pokut, obyčejnou ve výši 601 eur, pokud se pachatel chová k policistům s »opovržením«, suma se zvýší na 2000 eur, pokud se pachatel dopustí urážky policistů, tak na 3000 eur. Provinilci se nohou bránit u soudu, ten ovšem může trvat roky. Pokuta je vymahatelná hned.

Ve Španělsku mohou na ulici psi a jejich majitelé, ovšem nesmějí tam děti. Je těžké je uhlídat, podle El País většina z protokolovaných přestupků připadá právě na děti. Rodiče prý dostávají malé pokuty.

Kanada

Kanadští policisté získali právo navštěvovat obydlí a kontrolovat, zda občané dodržují nařízenou karanténu. List Globe and Mail napsal, že se příslušníci jízdní policie zaměřují na lidi, kteří mají přikázanou karanténu po návratu z ciziny. Policisté vykonají u každého návštěvu a upozorní ho, že porušení režimu, v němž se nacházejí, je může stát až 750 000 kanadských dolarů nebo šest měsíců vězení. Ale to jen v případě, že je provinilec zdráv. Pokud je nakažen koronavirem, spadá jeho přestupek do jiné právní kategorie - »nebezpečí pro společnost«. Trestem pak je pokuta milion kanadských dolarů či tři roky vězení. Praxe ovšem tak přísná nebývá, přihlíží se k majetku pachatele. Tak dostala jedna nakažená studentka, která se šla projít, pokutu 2800 dolarů. Policie to odůvodnila, že takový trest je pro děvče »citelný«.

Jinak se policisté chovají k organizátorům různých pikniků. Podle nařízení se trestá pokutou 880 dolarů. Policisté ji třeba udělili majiteli grilu, který si s kamarády udělal večírek v přírodě. Při příjezdu policistů stačili mladíci naskákat do svých aut, takže pokutě unikli. Ale jen na čtvrthodinku. Policisté se potichu vrátili, když se oslava znovu rozjela. Pokutu za nedovolené shlukování ve výši 880 dolarů zaplatil každý z 25 účastníků.

Itálie

Podle zákona z 22. března se trestá porušení karantény pokutou 400 až 4000 eur. Pokud zákon poruší nemocný, může být odsouzen až k pěti letům odnětí svobody. Zákon platí do 3. května. Policie se ale k trestům většinou neuchyluje, spokojí se s napomenutími. Chápe, že Italové jsou temperamentní, rádi se baví se sousedy a dochází přitom například k polibkům na líce. List Corriere della Sera napsal, že policisté jsou překvapeni, protože i tohle tradiční chování ustupuje, lidé jsou příliš vylekaní pro ně nepochopitelnou hrozbou a drží se zpátky.

Německo

Němci jsou známi svou pečlivostí, což se projevuje i v sazebníku pokut. Vyznačuje se detailní propracovaností s rozdíly podle spolkových zemí. Když si třeba někdo udělá výlet k moři a bydlí přitom ve vnitrozemí, zaplatí 3500 eur. V Berlíně stojí odchod z bydliště bez řádného důvodu 10 až 100 eur, v Hesensku až 200. V Bavorsku stojí majitele otevření obchodu, který má být zavřen, 500 eur, nedodržení vzdálenosti mezi lidmi (1,5 metru) 150 eur, shlukování 250 až 2500 eur. V Hamburku pak 1000 eur. Za otevření baru či restaurace se platí 4000 až 5000 eur, pokud by se někdo pokusil otevřít hotel, zaplatil by 10 000 eur.

Velká Británie

Británie představuje naprostou výjimku. Žádné úřední vyhlášky, téměř žádné pokuty. Vláda dlouho věřila, že choroba po prvním náporu odezní a národ bude imunní. Až když onemocněl premiér Boris Johnson, Britové se trochu rozhoupali. Policisté tak podle listu The Telegraph mohou pokutovat organizátory různých večírků ve výši 60 liber, ovšem pokuta se sníží na polovinu, pokud pachatel zaplatí rychle.

Britské listy se spíše soustředí na takzvané »covididioty«, kteří si z epidemie nic nedělají, chodí se opalovat do parků, kde živě rozmlouvají s dalšími návštěvníky a tvoří skupiny, i když i v Británii by se měli shromažďovat pouze ve dvou. Tito »humoristé« také rádi obtěžují policii »idiotskými otázkami«. Podle listu Daily Mail považují za »hodně dobrý dotaz« na tísňovou linku, zda je nyní povoleno koupat koně. Současně Daily Mail upozornil, že policie k věci přistupuje s nadhledem, je prý na výstřední chování zvyklá.

