Ilustrační FOTO - Haló noviny

Sněmovna rozhodne, zda stav nouze bude i v květnu

Poslanci se scházejí kvůli jedinému: Hlasování o tom, zda vyhoví požadavku vlády o prodloužení nouzového stavu do 25. května. Babišův kabinet to zatím nemá jisté. Spoléhá na podporu KSČM, získat nějaké hlasy by mohl také od ODS, Úsvitu, možná i z jiné opoziční strany.

Záleží na tom, jaké argumenty vláda na mimořádné schůzi dolní komory pro potřebu prodloužení stavu nouze přinese. Šanci rozhodně má. Komunisté rozhodnou o podpoře žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu až poté, co jim členové kabinetu ve Sněmovně vysvětlí důvody. Řekl to předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Menšinová vláda ANO a ČSSD, tolerovaná KSČM, zatím ve Sněmovně vyjednanou podporu pro prodloužení nouzového stavu nemá. Neschválení by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) znamenalo konec omezujících opatření. Komunisté už dříve avizovali, že jsou připraveni vládu podpořit, ale tvrdí, že by tato forma omezení měla skončit v polovině května.

Předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Sněmovna už jednou žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu vyhověla, tehdy na návrh Vojtěcha Filipa do 30. dubna. Premiér termín 25. května vysvětluje záměrem k tomuto datu zrušit některá omezení. Například by se v tento den mohly v omezené formě vrátit děti do škol.

Kováčik: Preferuji 17. květen

Před týdnem šéf poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik na tiskové konferenci řekl, že komunisté – pokud o to vláda požádá – podpoří návrh na prodloužení stavu legislativní nouze do 17. května. »Tento návrh převážil. Rozhodovali jsme se ze třech návrhů – první byl vůbec neprodlužovat stav legislativní nouze, druhý znamenal prodloužení do 17. května a třetí do 24. května,« objasnil. Konečné rozhodnutí podle něj musí být v koordinaci především s hygieniky a s těmi, kdo daný postup řeší v rámci krizového štábu. I když se situace za týden přece jen změnila, a klub musí žádost vlády podle Kováčika znovu posoudit, osobně by dal vládě zelenou ještě na dva týdny. Řekl to našemu listu.

»Hnutí ANO původně říkalo, že nouzový stav už není třeba prodlužovat, nicméně se našly okolnosti, na jejichž základě vláda dospěla k závěru, že bez prodloužení stavu nouze to nejde. Jednou z okolností bylo známé rozhodnutí Městského soudu v Praze. Další okolností pro mě osobně je například situace, kdy by bylo ohroženo zemědělství jako takové, protože některá pracovní místa jsou dlouhodobě obsazená zahraničními pracovníky, kteří jedou ve zvláštním režimu a okamžitě po ukončení nouzového stavu by tento zvláštní režim padl,« vysvělil své pohnutky Kováčik. Proto osobně podporuje prodloužení nouzového stavu nejméně do 17. května. »Nicméně změněná situace samozřejmě vyvolá diskusi na klubu, nelze dopředu říkat, jak tam hlasování dopadne, osobně však budu držet tento termín, ale uvidí se, co bude dál. Tady se skutečně situace mění každým okamžikem,« dodal s tím, že nejde jen o distribuci zdravotnických pomůcek, jak se to snažili někteří zlehčovat.

Jde podle jeho slov také třeba o opatření, která vláda učinila, ta by se skončením nouzového stavu pozbyla platnost a nedala by se ani v případě, že by to bylo »nanejvýš nutné a oprávněné, přijmout nějaká další opatření. Takže se přimlouvám za prodloužení,« zopakoval svůj názor. Tvrdí, že týden je naprosté minimum, ale stejně by se pak poslanci podle jeho přesvědčení museli scházet znovu, je lepší dát vládě dva týdny. Pak už by bylo dobré, aby Sněmovna situaci znovu posoudila.

Jak se asi zachová opozice...

Pokud jde o možné hlasy z dalších stran? »V poslední době se ukazuje, že pravicová opozice je zase tou starou všenegující opozicí bez konstruktivní diskuse a se snahou sama sebe předvádět i na pozadí té vážné situace,« řekl k tomu předseda komunistických poslanců. Nicméně šéf ODS Petr Fiala sdělil, že pokud budou důvody rozumné, opatření maximálně zdrženlivá a doprovázená jasným plánem uvolňování, »dá se diskutovat v rámci ochrany zdraví o prodloužení nouzového stavu o jeden až dva týdny.« SPD bude navrhovat prodloužení jen do 10. května. »Pro preventivní ochranu zdraví občanů to plně postačuje, v případě zhoršení situace nebo základě negativních výsledků z plošného testování je možné nouzový stav dále prodloužit,« uvedl předseda hnutí Tomio Okamura.

Nouzový stav platí v ČR od 12. března. Vláda minulý týden zvažovala žádost o další prodloužení, přičemž Babiš tvrdil, že si to členové kabinetu za hnutí ANO nepřejí. Ve čtvrtek Městský soud v Praze některá omezující nařízení zrušil kvůli tomu, že je kabinet nevyhlásil podle krizového zákona, ale podle normy o ochraně veřejného zdraví. Omezit základní práva v nouzovém stavu může jen vláda, nikoliv ministerstvo, řekl soud. Vláda se poté v pátek rozhodla požádat dolní komoru o prodloužení nouzového stavu. Šéf Ústředního krizového štábu a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) na jeho další pokračování apeloval od počátku kvůli snazším nákupům ochranných pomůcek.

Vláda tedy v pátek schválila materiál ministerstva zdravotnictví, na základě kterého žádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, aby bylo možné zachovat restriktivní opatření přijatá kvůli epidemii koronaviru. Po verdiktu soudu omezení vrátila do režimu krizového zákona a pro jejich další platnost potřebuje pokračování nouzového stavu. Proto žádá Sněmovnu o jeho prodloužení do 25. května, kdy by měl vyvrcholit uspíšený plán uvolňování podnikatelských činností. »Jakkoliv se podařilo díky zásadním a rozsáhlým restriktivním opatřením dostat šíření epidemie onemocnění COVID-19 do přijatelných mezí, je zjevné, že epidemie v ČR trvá,« stojí v žádosti vlády. Pokud by restrikce skončily hned, nikoli postupně, hrozilo by podle kabinetu závažné riziko významného zhoršení epidemiologické situace.

Sněmovna bude jednat opět zhruba v polovičním počtu poslanců. Z preventivních důvodů kvůli epidemii nového koronaviru nadále nebude mít do sněmovních budov přístup veřejnost. Předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) čeká debatu zejména z řad opozice. Diskuse o první žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu před třemi týdny trvala asi 5,5 hodiny

(ku)