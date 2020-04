Ilustrační FOTO - Pixabay

Počet pokusů o získání řidičáku nemá být nekonečný

Žáci autoškol už možná nebudou mít neomezený počet pokusů opakování zkoušek k získání řidičského oprávnění. Neúspěšným uchazečům o průkaz by v krajním případě hrozila i potřeba opětovného absolvování celé výuky a výcviku v autoškole. V novele zákona o řízení motorových vozidel to navrhla skupina poslanců.

Omezení počtu pokusů opakování zkoušek má podle předkladatelů zamezit zahlcení zkušebního systému. Má také aspoň částečně zabránit praxi některých autoškol, které uchazeče o řidičský průkaz připravují nedostatečně, aby inkasovaly platby za opakované zkoušky, stojí v důvodové zprávě předlohy, kterou podepsali zástupci všech sněmovních stran. Novela předpokládá, že pokud žadatel o řidičský průkaz u některé části zkoušky neuspěje, bude ji moci opakovat ještě dvakrát. Pokud ji ani tak nesloží, bude muset projít příslušnou částí výuky nebo výcviku znovu. Následně bude mít uchazeč další tři pokusy. Pokud neuspěje, bude muset absolvovat celý řidičský kurs znovu.

Novela tedy omezuje počet opakovaných zkoušek, čímž podle poslanců zvýší motivaci žadatelů o kvalitní přípravu ke zkoušce. »Hrozba opakování výcviku po třetím pokusu zamezí neustálému opakování zkoušek u nedostatečně připravených žadatelů, dojde tak určitě ke zkvalitnění přípravy žadatelů,« zdůraznila pro náš list místopředsedkyně hospodářského výboru Sněmovny Květa Matušovská (KSČM). A dodala, že předloha také umožňuje provádění každé části zkoušky z praktické jízdy motocyklů jiným komisařem, a s tím související rozdělení hodnocení každé ze dvou částí praktické zkoušky samostatně. Je přesvědčena o tom, že navrhovaná změna zefektivní práci komisařů a usnadní žadateli opakované zkoušky – bude opakovat pouze tu část zkoušky, u které neuspěl.

Místopředsedkyně hospodářského výboru Sněmovny Květa Matušovská (KSČM).

»Prodlouží šestiměsíční lhůty pro opravné zkoušky na 12 měsíců v návaznosti na omezení počtu opravných pokusů. Stávající šestiměsíční lhůta činí velké problémy. Žadatelům o skupiny na motocykly umožní dokončit na jaře zkoušky, pokud započali zkoušku v období září – říjen a neprospěli,« uvedla poslankyně.

Bezpečnost a kvalita přípravy žáků v autoškole se mají zvýšit

Novela také sjednocuje podmínky zkoušek žadatelů a přezkoušení řidičů po zákazu či vybodování. Sjednocení podmínek u žadatelů a řidičů na přezkoušení podle Matušovské zjednoduší a zpřehlední systém.

K dalším změnám patří podle předkladatelů, jak už poznamenala komunistická poslankyně, zrušení zbytečné povinnosti, podle níž musí učitel autoškoly doprovázet žadatele o řidičský průkaz i ke zkoušce z pravidel provozu. Kvůli bezpečnosti by novela zakázala podle zdůvodnění »rozmáhající se praxi«, kdy učitel dohlíží při výcviku i na dva žáky na motocyklu a zároveň v automobilu cvičí jízdy s dalším žákem. Nově by mohl učitel dohlížet jen na jednoho uchazeče o řidičský průkaz na motocykl a automobil by musel řídit osobně.

Podle Matušovské se jedná o malou, víceméně technickou novelu, která řeší problémy ryze odborné. »Celkově by měla mít přínos pro provozovatele autoškol, zkušební komisaře a účastníky kurzů,« řekla.

Za prvé má tato úprava podle jejích slov zvýšit denní limit počtu výcvikových hodin jízdy u jednoho žadatele, čímž přispěje ke kvalitnější a efektivnější přípravě žadatelů. Dále umožní budoucímu učiteli autoškoly, aby se mohl účastnit náslechů ve vozidle při praktickém výcviku v jízdě. »Přispěje tak k lepší přípravě nových učitelů. Také řeší a upřesňuje dosud nejednoznačný text, že učitel autoškoly při výcviku praktické jízdy na pozemní komunikaci smí dohlížet pouze na jednoho žadatele. Tím se zvýší bezpečnost žadatelů,“ uvedla poslankyně KSČM s tím, že novela rovněž odstraňuje nadbytečné povinnosti, kdy se s žadatelem musí na zkoušku z testů dostavit učitel autoškoly. Zjednoduší a zefektivní práci autoškole.

Novelu nejdříve posoudí vláda, rozhodnou o ní však zákonodárci. Předkladatelé chtějí, aby ji Sněmovna schválila zrychleně už v úvodním kole. Není však jisté, že ji poslanci stihnou do konce volebního období vůbec projednat.

(ku)