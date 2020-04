FOTO - Haló noviny/Roman BLAŠKO

Socha Koněva patří do Prahy

Česká republika je podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) připravena jednat o přesunu sochy sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva do Ruska. Ministr to řekl Hospodářským novinám.

Ruská strana prostřednictvím ministra obrany Sergeje Šojgu požádala český protějšek, že by si Rusko sochu vzalo a umístilo ji na svém území. Podle Petříčka by ale tuto věc mělo řešit ministerstvo zahraničních věcí.

Podle Petříčka je důležité, aby Česko dodržovalo závazky plynoucí ze smlouvy s Ruskem z roku 1993. V ní se podle něho nehovoří o tom, kde by socha měla být umístěna, ale vyplývá z ní, že by ČR měla zajistit důstojné zacházení a chránit památníky před poškozením. »Pokud by jednou z cest, jak těmto závazkům dostát, bylo jednání s Ruskou federací o přemístění sochy na její území, jsme tomu otevřeni. Bude to i otázka jednání s partnery, představiteli samosprávy a kolegy ve vládě,« řekl Hospodářským novinám v rozhovoru. Ministerstvo zahraničí je připraveno jednání vést, poznamenal Petříček, a protože Rusko neoslovilo ministerstvo zahraničí, ale ministerstvo obrany, je v kontaktu s ministrem obrany Lubomírem Metnarem (za ANO).

»Rozumím ruské straně, protože to, co předvádějí někteří čeští politici s touto sochou, je urážka našich osvoboditelů,« reagovala na Petříčkova slova předsedkyně KV KSČM Praha Marta Semelová a současně dodala: »Nesouhlasím však s tím, aby mizely z veřejného prostranství v České republice sochy, pomníky a pamětní desky Rudé armády a rudoarmějců, připomínající osvobození od fašismu. Socha maršála Koněva patří do Prahy!« zdůraznila.

