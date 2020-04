Ilustrační FOTO - Pixabay

Přidají dalších 4000 testů

V Olomouckém kraji se zvýší původně plánovaná kapacita v testovací studii z původních 6500 až o 4000 dalších míst. Hejtmanství i výzkumníci tak reagují na enormní zájem dobrovolníků, který studii provází.

Zájem lidí o testování kolektivní imunity překvapil organizátory hned na počátku. Dvě hodiny po spuštění registrace bylo obsazeno všech 4000 míst v Olomouci, ještě téhož dne se zaplnila i místa pro Litovel a Uničov, kde se původně počítalo s kapacitou 2500 míst. Na všech těch místech kvůli naplnění kapacity skončí testovací studie v pátek, tedy o den dříve. Lidé objednaní v rezervačním systému na sobotu se mohou přijít otestovat jakýkoliv den v týdnu, řekl Peter Vanek z Ústavu molekulární a translační medicíny. Mimo rezervace přijímá zájemce již jen Olomouc, a to mladé lidi ve věku od 18 do 39 let.

Na Olomoucku by mělo být testováno dohromady téměř 7000 lidí. »Nabíráme největší počet vzorků ze všech krajů v České republice. Hlavním cílem je identifikovat, jaké procento lidí má protilátky proti tomuto novému koronaviru a zda tito lidé jsou v dané chvíli nositelem patogenu, či nikoliv,« uvedl již dříve ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Marián Hajdúch.

V kraji se mohou lidé nechat testovat na odběrových místech v Olomouci, Litovli a v Uničově. V celé ČR bude testováno zhruba 27 000 lidí z vybraných skupin obyvatelstva ve čtyřech lokalitách. Kromě Olomoucka se testuje v Praze, Brně a Litoměřicích. I zde je zájem velký, Praha již testování ukončila, v Brně a Litoměřicích chybí již jen desítky lidí, hlavně mladých. Výzkumníci nyní žádají o dostavení se k testovaní ty, které k tomu vyzval dopisem Český statistický úřad. Jejich účast je důležitá, aby výzkum byl reprezentativní.

(ste)