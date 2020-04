Tusk proti polským volbám

Bývalý šéf Evropské rady a někdejší polský premiér Donald Tusk vyzval k bojkotu nadcházejících polských prezidentských voleb, které se mají kvůli koronavirové krizi konat korespondenčně.

Takto organizované volby jsou podle něj rizikem pro zdraví Poláků a neodpovídají požadavkům na demokratické, transparentní a svobodné hlasování, píše agentura AP. Květnové volby se v takovém případě odmítá účastnit i nejsilnější opoziční kandidátka Malgorzata Kidawová-Bloňská, která to potvrdila polským médiím.

Tusk, který stál v čele polského kabinetu v letech 2007-14, podle ČTK oznámil, že se »nehodlá účastnit volebního procesu«, který s »volbami nemá nic společného«.

Bývalý šéf Evropské rady a někdejší polský premiér Donald Tusk. FOTO - Wikimedia commons

Skandál a ostuda

»Jsem velmi ráda, že Donald Tusk hrdě prohlásil, že se nejedná o volby, že je to nespravedlivé, nebezpečné,« souhlasila s Tuskem Kidawová-Bloňská. »Každý slušný člověk, kterému záleží na bezpečnosti a životech dalších, který respektuje zákony a ústavu platné v naší zemi, by o tom měl promluvit. Co se připravuje na květen, je jeden velký skandál, velká ostuda,« uvedla kandidátka.

Polský Sejm začátkem dubna schválil, že Poláci v prezidentských volbách budou moci hlasovat jedině poštou. Dolní komora, kde má většinu vládnoucí autoritářské Právo a spravedlnost (PiS), tak učinila navzdory tomu, že podle dřívějšího verdiktu ústavního soudu se nesmějí pravidla voleb měnit půl roku před jejich konáním.

(rj)