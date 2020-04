Předpokladem je extrémní sucho

Takovéto prognózy zaznívají z úst odborníků. Bohužel vše odpovídá tomu, že budou mít pravdu. Stav podzemních vod je alarmující, a když k tomu připočteme málo sněhu v zimě a marné čekání na jarní déšť, není se co divit obavám zemědělců, zelinářů a ovocnářů. Voda je již na mnoha místech naší republiky nedostatková. Pitnou vodu do některých obcí dovážejí cisterny a lidé s ní musí šetřit. Opatření jsou přísná, nesmějí se zalévat zahrádky, napouštět bazény nebo mýt auta. Voda se stala strategickou surovinou. Bez vody neexistuje život. Proto je nutné udělat vše pro ochranu vody a její navrácení do rukou obcí měst a státu.

KSČM má toto jako jeden z prioritních bodů svého programu a také jsme podali návrh zákona na ústavní ochranu vody. Na podporu zadržení vody v krajině jsou navrhovány různé programy. Všichni však čekáme na déšť, který nám předpovědi slibují. Jinak nám sice na jižní Moravě dozrají pomeranče, ale ostatní rostliny stěží přežijí. Voda již minulý rok chyběla zvířatům, stromům i rostlinám. Nikdo z nás se s jejím nedostatkem nedokáže smířit, proto si jí velmi važme.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny