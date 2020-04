Svoboda sociálních jistot

Také, když řídíte, rádi posloucháte rádio? Dobrá muzika člověka za volantem naladí a uklidní. Tedy většinou. Ovšem když jsem minulý týden jela do práce, zaslechla jsem krátký vstup na Rádiu Blaník, který mi ale radikálně zvedl tlak.

Měla tam vstup moderátorka (nepamatuji si přesně a nedohledala jsem její jméno, snad Spálenková), která hovořila o tom, jak je potřebné a vhodné v současné naší i celosvětové situaci přispívat organizacím a podporovat sociální programy, které pečují o nemocné, staré, opuštěné a podobně.

To je samozřejmě hezká myšlenka. Ale povídání, kterým ji tato moderátorka doplnila, bylo vskutku kvalitní. Posluchači se dozvěděli, že v minulém režimu tato šlechetná aktivita, tedy přispívání na sociální projekty, nebyla možná. Komunisté totiž chtěli mít nade vším kontrolu, a tak žádné sociální programy nebyly, natož aby na ně mohl občan s nadšením přispívat. Tyto programy začaly až po roce 1990, kdy se se svobodou myšlení vrátily i sociální aktivity, které je zvláště dnes víc než vhodné podporovat.

Tedy nutno dodat, že podle hlasu nebyla moderátorka starší než já, a ani já si tu strašnou dobu moc nepamatuji, protože skončila, když jsem nastoupila do povinné školní docházky. Co si ale pamatuji, je, že jsme v rámci sociálního přístupu měli nejen školy a školky, ale i jesle vedené vyškolenými sestřičkami. Zdarma, nebo za drobný příspěvek na obědy. Byly dětské domovy, kojenecké ústavy, ozdravovny i lázně a letní a zimní tábory. Pro dospělé jsme měli na tu dobu jedno z nejlepších zdravotnictví – zdarma, lázně zdarma, pro postižené byly i specializované léčebny. A senioři měli zajištěné bydlení či domovy důchodců. Nebyli bezdomovci, protože i bydlení bylo pro pracující za pár korun a pracovat měli všichni… Ano, bylo to plošně řízené, hanebně kontrolované vyškoleným personálem a nepředstavitelně nesvobodné – nikdo si na to nemusel přispívat, nebo žádat veřejnost o víčka od PET lahví! No to bylo strašné!

Bohužel to, co já píšu s ironií, myslela moderátorka smrtelně vážně, a myslí si to i mnozí lidé dnes. Ano, nebylo vše dokonalé, podle moderních trendů, postupů s nejúžasnějšími léky. Tenkrát také většinu dnešních trendů, postupů a léků neznal ani »západ«. Jak jsme mohli my?

A tak všichni posílejme penízky na všemožné sociální programy. Nevadí, že přispíváme na sociální programy z daní a sociálního a zdravotního pojištění… Buďme svobodní a jásejme nad tím, že stát nekontroluje ani nemocné, opuštěné, staré a potřebné.

Helena KOČOVÁ