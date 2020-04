Americká námořní pěchota ve Vietnamu roku 1965. FOTO - Wikimedia commons

45 let od vítězství ve Vietnamu

Vyloděním amerických jednotek v jižním Vietnamu v roce 1965 přerostla lokální vietnamská válka mezi socialistickým severem Vietnamu a proamerickým jihem v mezinárodní konflikt, do kterého bylo nasazeno přes milion amerických vojáků. V roce 1973 podepsali zástupci USA, severovietnamští a jihovietnamští politici v Paříži dohodu o ukončení války. Válka definitivně skončila před 45 lety, 30. dubna 1975, dobytím tehdejší jihovietnamské metropole Saigonu severovietnamskými jednotkami.

Úprk Američanů a hrůzu těch, co zůstali, mohli na snímku posledního amerického vrtulníku odlétajícího ze střechy ambasády Spojených států amerických v Saigonu vidět lidé na celém světě. Přetiskly ho snad všechny světové deníky. Československé Rudé právo titulkem Jižní Vietnam svobodný vítalo pád loutkového proamerického režimu v Saigonu, vzápětí přejmenovaného na Ho Či Minovo Město. Válka v Indočíně vypukla poté, co vůdce boje za národní osvobození Ho Či Min vyhlásil v září 1945 nezávislost Vietnamu na Francii, a bývalá koloniální velmoc v ní utrpěla těžkou porážku.

Viet Minh a Vietkong

Ženevská konference rozdělila v roce 1954 Vietnam na dva státy. Boje mezi severovietnamským Viet Minhem (Národní frontou osvobození Vietnamu, vzniklé z rozhodnutí severovietnamské komunistické strany) a jihovietnamským proamerickým režimem Ngo Dinh Diema ale pokračovaly, na jihu se do nich zapojili partyzáni Vietkongu (levicové Národní fronty osvobození Jižního Vietnamu). USA ve jménu potírání severovietnamských komunistů stupňovaly podporu Jižnímu Vietnamu a do konfliktu zabředávaly stále hlouběji. V srpnu 1964 byl americký torpédoborec Maddox údajně napaden severovietnamskými torpédovými čluny. Tento incident znamenal pro USA záminku rozpoutat ve Vietnamu válku a od února 1965 začaly Spojené státy s bombardováním Severního Vietnamu. Na jihu americké jednotky vystupňovaly hon na příslušníky jednotek Vietkongu.

Masakr v My Lai, který spáchala americká armáda. FOTO - Wikimedia commons

Miliony tun bomb

Američtí velitelé postupně k útokům využili prakticky celý letecký arzenál - od stíhaček z letadlových lodí až po mohutné bombardéry B-52, jež si na vietnamském nebi odbyly bojovou premiéru. Celkem svrhli Američané na Vietnam na 45 milionů tun bomb i miliony litrů chemikálií včetně neblaze proslulého herbicidu Agent Orange. Brzy se ale ukázalo, že jen letecké síly na podporu Jižního Vietnamu nestačí a od konce roku 1965 se počty amerických vojáků začaly pohybovat ve statisících. Nasazení Američanů ve Vietnamu vyvrcholilo v letech 1967 až 1969, kdy tam sloužilo kolem půl milionu příslušníků ozbrojených sil USA (nejvíce, 536 000, v roce 1968).

Nepopulární válka

Zároveň ale v USA sílil odpor k posílání vojáků do nepopulární války a po nástupu Richarda Nixona do úřadu amerického prezidenta začátkem roku 1969 se strategie USA výrazně změnila. Do bojů se místo Američanů měli více zapojit sami Vietnamci, začala takzvaná vietnamizace války. Američané také začali jednat o tom, jak odejít z konfliktu. Dohodu o ukončení války a obnovení míru podepsali zástupci Spojených států, severovietnamští a jihovietnamští politici až v lednu 1973 v Paříži a osud země od té chvíle byl už jen v rukách domácích politiků.

Následky dodnes

Poslední americké bojové jednotky opustily Vietnam koncem března 1973. Válka ve Vietnamu si podle odhadů vyžádala v letech 1954 až 1975 životy dvou milionů vietnamských civilistů. Ve Vietnamu padlo 58 000 Američanů a dalších 300 000 utrpělo zranění. S následky války Vietnam zápasí dodnes. Stále totiž existuje nevybuchlá americká munice a část půdy je nenávratně zničena chemikáliemi. Především herbicidem Agent Orange a hořlavinou napalmem.

(ava, čtk)