Ruský 9. květen. Salvy a letecké defilé

Rusové oslaví 75. výročí vítězného konce druhé světové války v karanténě a izolaci, ale Kreml tradiční oslavy 9. května bez povšimnutí nenechá. O poctě padlým v boji s německým nacismem v úterý v Kremlu hovořil prezident Vladimir Putin. Rusko původně připravovalo okázalé oslavy včetně vojenské přehlídky, pandemie koronaviru ale plány zcela zhatila.

Květnové výročí oslaví velká ruská města tradiční dělostřelbou a na nebi nad Moskvou se představí výkvět ruské armádní letecké techniky, oznámil prezident. Vyzval přitom spoluobčany, aby 9. května zůstali doma a zdrželi se obvyklých návštěv, slavnostních průvodů a veřejných shromáždění. Prezidentova výzva je o to naléhavější, že nejdůležitějšími účastníky oslav bývají v Rusku veteráni druhé světové války, obdivovaní hrdinové, v současnosti ale už lidé vysokého věku a často nejen z prožitých válečných útrap i křehkého zdraví. Nákaza by proto mohla ohrozit jejich životy. »S respektováním požadavků bezpečnosti a režimu izolace si připomeneme naše posvátné datum - Den vítězství,« citovala ruského vůdce tisková agentura TASS. »Uděláme to všichni společně, udělá to celá země,« ujistil prezident občany.

Původní scénář počítal s velkou zahraniční účastí, mezi pozvanými byli prezident USA Donalda Trump, který však ještě před zrušením oslav účast vyloučil. Kreml pozval také francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, čínského prezidenta Si Ťin-pchinga či českého prezidenta Miloše Zemana. Putin nyní veřejnost ujistil, že plánovaná vojenská přehlídka na Rudém náměstí se uskuteční, jakmile koronavirová krize pomine.

Putin na schůzi krizového štábu gubernátorů oznámil, že Rusko prodlužuje období pracovního klidu do 11. května. Epidemii se podle něj v Rusku podařilo zabrzdit, vrchol ale zemi teprve čeká. »Cesta bude těžká a složitá,« varoval ruský prezident. Koronavirová krize zastihla Rusko v době prudkého poklesu cen energetických surovin, jejichž vývoz je hlavním zdrojem příjmů do státní pokladny. Propad podle tvrzení západních ekonomů postihne bezprostředně jak hospodářský rozvoj země, tak i rezervní »fond národního bohatství«, do něhož plynou finanční přebytky. Restart ruského hospodářství prý může být proto komplikovaný.

