Životy a zdraví občanů musí být na prvním místě

Nouzový stav bude v ČR trvat zatím do neděle 17. května. S ním budou pokračovat i hlavní vládní omezení proti šíření nového koronaviru. Sněmovna souhlasila v úterý večer s tímto návrhem KSČM. Diskuse trvala skoro devět hodin.

Vláda chtěla, aby nouzový stav mohl být až do pondělí 25. května, a to v souvislosti s jejími plány postupného uvolňování restrikcí hlavně obchodu a služeb. Kabinet v žádosti varoval před tím, že pokud by omezení skončila najednou, hrozilo by »závažné riziko významného zhoršení epidemiologické situace«. Poslanci však uváděli, že se Sněmovna může v případě potřeby znovu sejít a nouzový stav ještě prodloužit.

Pravicová opozice se přikláněla k pokračování nouze nejvýše ještě v první květnové dekádě. Její zástupci vinili kabinet z toho, že postupuje protiprávně a navíc chaoticky, a to i při postupném uvolňování restrikcí. O termínech prodloužení nouzového stavu poslanci hlasovali postupně podle předchozího orientačního hlasování. Návrhu vlády, o němž rozhodovali jako o prvním, chyběl jediný hlas. Požadavek pravice na pokračování stavu nouze do čtvrtka 7. května (navrhly to ODS a SPD) plénum komory zamítlo. Návrh poslaneckého klubu KSČM podpořilo 54 ze 101 přítomných poslanců ANO, ČSSD a KSČM, proti jich bylo 24. O další představě pravice (STAN a KDU-ČSL) s termínem neděle 10. května už dolní komora nehlasovala. Zástupcům pravice snad nejvíce vadilo, že prošel návrh KSČM, a dokola omílali, že KSČM drží Babišovu vládu u moci. To je samozřejmě, pravda, žádná novinka. Je zde toleranční patent mezi ANO a KSČM, který obě strany zatím plní, a komunisté rozhodně nekývnou na každý požadavek vlády, vyjednávání není málo. Dokladem je ostatně také úterní hlasování o prodloužení stavu nouze.

»Životy a zdraví našich spoluobčanů jsou pro nás na prvním místě, a proto k tomu přistupujeme takto zodpovědně,« zdůraznil na závěr svého vystoupení místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost a také člen Ústředního krizového štábu Zdeněk Ondráček (KSČM). Zdůraznil rovněž, že komunisté jsou připraveni kdykoliv se na žádost vlády a povolání předsedy Sněmovny sejít a v případě potřeby »nouzový stav klidně prodloužit o další týden či 14 dní. Taková situace může nastat i tehdy, pokud by některá z opatření, která zde děláme ve stavu nouze, měla být například blokována, nebo záměrně nepřijata v horní komoře parlamentu, a byla by potřebná pro další fungování našeho státu,« prohlásil.

Místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost a také člen Ústředního krizového štábu Zdeněk Ondráček (KSČM).

Sněmovna přijala také doprovodné usnesení KSČM

V doprovodném usnesení poslanců KSČM, s nímž Ondráček seznámil Sněmovnu, a ona ho posléze přijala, vyzvala dolní komora vládu, aby poslance seznámila do 5. května s omezeními přijatými podle zákona o ochraně veřejného zdraví po ukončení nouzového stavu. Kabinet by měl také předložit do 10. května návrh novely, která umožní centrální nákupy zdravotnických ochranných pomůcek zejména od českých výrobců. Toto usnesení přesvědčilo 91 ze 102 přítomných poslanců – a to ze všech poslaneckých klubů, proti se nezvedla jediná ruka.

Další návrhy doprovodných usnesení neprošly. Předseda SPD Tomio Okamura neuspěl s požadavkem, podle kterého by dolní komora podpořila prověření dosavadních nákupů pomůcek Nejvyšším kontrolním úřadem. Úřad už však oznámil, že věc zkontroluje. Sněmovna nepodpořila ani požadavek šéfa lidovců Mariana Jurečky, aby se vláda řídila od května při nákupu ochranných prostředků zákonem o zadávání zakázek. Místopředseda ODS Martin Kupka neprosadil výzvu kabinetu, podle které měl vyčlenit 15 miliard korun z pomoci z evropských fondů na investice ve městech, obcích a krajích. Dostatečný počet hlasů nezískala ani předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová pro návrh, aby vláda předložila do konce května návrh zákona o odškodnění podnikatelů, na které dopadly vládní restrikce.

Nouzový stav platí v ČR už sedmý týden, od čtvrtka 12. března. Sama vláda ho může vyhlásit nejvýše na 30 dnů. Sněmovna stav nouze už jednou prodloužila rovněž podle návrhu komunistických poslanců do konce dubna, ač vláda žádala o sobotu 11. května. Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) považuje za klíčové, že Sněmovna rozhodnutím o prodloužení nouzového stavu do 17. května umožnila řízené uvolňování omezení podle doporučení epidemiologů. Zabránila tak podle jeho slov nebezpečnému vývoji, který by nastal s koncem stavu nouze.

Poslanci se v úterý sešli z preventivních důvodů opět zhruba v polovičním počtu. Pro veřejnost byly sněmovní budovy nadále uzavřeny.

(ku)