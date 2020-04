Ilustrační FOTO - Pixabay

Vláda by měla zachovat projekty modernizace armády

Sněmovní výbor pro obranu požádal vládu, aby nerušila klíčové projekty modernizace české armády a k případným změnám ve vyzbrojování přistoupila pouze na základě důkladné analýzy, která vezme v potaz nejen krátkodobé rozpočtové hledisko, ale především dlouhodobé potřeby obranyschopnosti státu.

Ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) na jednání výboru řekl, že armádní technika je často na hranici životnosti nebo už za ní. Je proto podle něj nezbytné, aby se úsporná opatření dotkla ministerstva obrany co nejméně. Projekt nákupu pásových bojových vozidel pěchoty, o jehož omezení se v poslední době debatovalo, označil za prioritu priorit.

Otázka dopadů krize na rozpočet ministerstva obrany se v posledních týdnech intenzivně řeší. Obrana už souhlasila s uvolněním 2,9 mld. Kč ze svého letošního rozpočtu zpět eráru. Premiér Andrej Babiš (ANO) připustil, že by zakázka na nákup BVP mohla být odložena kvůli ekonomickým dopadům pandemie koronaviru. Po úterním jednání s prezidentem Milošem Zemanem však řekl, že armáda potřebuje obnovu vybavení a Metnar bude muset najít možnosti financování nákupu BVP.

»Pan ministr má bezesporu v pravdu v tom, že je třeba obměňovat techniku, která je nejednou už za hranicí života, což opravdu nejednou dělá velké problémy,« reagoval na Metnarova slova místopředseda výboru, stínový ministr obrany za KSČM Alexander Černý. Ale na druhé straně je podle jeho slov si třeba uvědomit, že situace, která nyní nastala, »je tak extrémně jiná, tak nesrovnatelná s čímkoli,« že si Černý živě dovede představit, že boj o nový rozpočet teprve bude.

Místopředseda výboru, stínový ministr obrany za KSČM Alexander Černý.

Teprve se ukáže, kde a kolik se bude škrtat

Uvidí se teprve poté, až se pokusí někdo vyčíslit, co vlastně pandemie stojí. »A pak se teprve budeme moci seriózně bavit o tom, protože předpokládám, že ostatní kapitoly státního rozpočtu na tom budou obdobně, zda má či nemá smysl někde škrtat a v jakém rozsahu. Ale že to nastane, o tom není prakticky pochyb,« dodal Černý pro náš list. Bylo by podle jeho slov sice krásné, kdyby se podařilo udržet rozpočet obrany alespoň »na těch 70 mld. korun plus mínus, jak se pohybuje dnes, ale jestli to není jen zbožné přání, ukáže až budoucnost,« prohlásil.

Ministr na jednání výboru řekl, že technika u pozemních i vzdušných sil zůstává z velké části i nadále morálně zastaralá, neodpovídá soudobým operačním požadavkům a je na hranici životnosti nebo dokonce za ní. Považuje proto za nezbytné, aby se úsporná opatření dotkla armády jen v minimální nebo v nezbytné míře. Nelze však podle něj předpokládat, že by dopady pandemie neměly žádný vliv na státní rozpočet. Za hlavní prioritu označil výstavbu brigády těžkého typu a s ní související projekty, tedy především nákup BVP asi za 50 mld. Kč. Mezi dalšími důležitými projekty jmenoval nákup děla ráže NATO, raketový komplet SHORAD, systém řízení palby či technické zhodnocení tanku. Tyto podle něj směřují k tomu, aby armáda byla akceschopná, motivovaná a moderně vyzbrojená, a jsou proto zásadní pro obranyschopnost země. »Restrikce se nesmí dotknout klíčových projektů a modernizace musí pokračovat,« sdělil Metnar.

Poslanci konstatovali, že ekonomické dopady opatření proti důsledkům pandemie budou rozsáhlé, ale že ČR nemůže rezignovat na investice do vlastní obranyschopnosti ani na spojenecké závazky. Požádali proto vládu, aby k případným změnám ve vyzbrojování přistoupila pouze na základě důkladné analýzy, která vezme v úvahu kromě rozpočtového hlediska především dlouhodobé potřeby obranyschopnosti ČR. Vláda by neměla rušit zásadní modernizační projekty. Posílit by pak měla investice do schopností reagujících na nové hrozby a na vývoj přelomových technologií, zejména v kybernetické obraně, u bezpilotních a zpravodajských prostředků a v ochraně proti biologickým a chemickým hrozbám.

(ku)