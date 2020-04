Ilustrační FOTO - Pixabay

Ošetřovné zřejmě vzroste na 80 procent

Ze 60 na 80 procent denního vyměřovacího základu vzroste ošetřovné pro rodiče, kteří zůstali doma s potomky v souvislosti s uzavřením škol a školek kvůli koronavirové krizi. Příslušnou novelu včera schválil Senát.

Zvýšené ošetřovné bude stát vyplácet podle předlohy zpětně od začátku dubna. Rodiče budou dávku dostávat nejdéle do letních prázdnin. Dávku nově dostane vedle zaměstnanců i část lidí, kteří pracují na dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Podmínkou bude to, že z těchto dohod bylo v minulosti odváděno nemocenské pojištění. Takzvaným dohodářům vyplatí stát za období od uzavření škol do konce března ošetřovné 60 procent denního vyměřovacího základu, od dubna 80 procent.

Projednávání novely na půdě horní parlamentní komory probíhalo klidně, výsledek hlasování nebyl pro nikoho překvapením. Normu podpořilo 64 ze 68 přítomných členů, proti nebyl nikdo. Nicméně si ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), která předlohu v Senátu obhajovala, musela vyslechnout několik kritických poznámek. Například Michael Canov (SLK) se pozastavoval nad tím, že úřady kvůli ošetřovnému požadují potvrzení ředitelů škol, že jsou zavřené, ač o tom rozhodla vláda. »Je to naprosto absurdní. To není jenom byrokracie, to je šikana, a dokonce se nebojím ani slova buzerace,« řekl. Maláčová oponovala, že formulář potvrzuje, že zaměstnanec má vlastní dítě do 13 let věku. »Mechanismus funguje asi 40 let,« podotkla s tím, že vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádnou situaci, úřad tuto službu plně elektronizoval.

Stínová ministryně práce za KSČM, místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová rozhodnutí Senátu uvítala. Připomněla, že komunisté už při zvyšování ošetřovného na 60 % uvedli, že pokud by byly školy zavřené delší dobu, budou požadovat zvýšení ošetřovného na 80 %. Předloha tak odpovídá jejich záměru.

Na dávce je závislá velká část rodin s dětmi

Zvýšené ošetřovné se přibližuje podle důvodové zprávy úrovni čisté mzdy s uplatněním slevy na poplatníka. Na dávce je závislá velká část rodin s dětmi a standardní ošetřovné 60 procent nestačí v mnoha případech pokrýt jejich základní životní výdaje. Dávku může podle důvodové zprávy pobírat až 181 000 lidí. Celkové výdaje státu za 30 dní by po zvýšení činily zhruba 3,5 miliardy korun. Při nynější hodnotě ošetřovného je to o 0,9 miliardy korun méně.

Rozšířené ošetřovné související s uzavřením škol stát vyplácí rodičům dětí do 13 let věku. Vztahuje se na celou dobu uzavření škol, nynější novela stanoví nejzazší hranici 30. června.

Stát podle už účinného zákona hradí ošetřovné i lidem, kteří se doma starají o postižené členy rodiny po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb. Ošetřovné se vztahuje také na péči o všechny nezaopatřené děti s postižením nejméně v prvním stupni, které nyní nemohou navštěvovat školu, a to bez věkového omezení. Příslušníci bezpečnostních sborů, tedy například policisté a hasiči, mají v těchto případech nárok na nekrácený průměrný služební příjem.

Školy se v ČR uzavřely 11. března. Otvírat by se měly postupně, v plném provozu do prázdnin ale nebudou.

Předlohu nyní dostane k podpisu prezident republiky.

(jad)