Zlolajnost kolem Řádu bílého lva

Slova prezidenta Zemana o tom, že udělí Řád bílého lva profesoru Prymulovi, vyvolal svou reakci. Rozhodnutí nebylo lze příliš torpédovat, náměstek ministra zdravotnictví skutečně na samém počátku pandemie sehrál velmi pozitivní úlohu. A nejen v této době. Lidé by kritiku záměru prezidenta nemuseli s pochopením přijmout. Takže komentovat to bylo těžké. Dokonce i od Miroslava Kalouska, snad nejvíce využívaného »politického komentátora« především České televize.

A tak se našla jiná cesta. Jedna z televizí nás totiž seznámila s těmi nositeli zmíněného řádu, které pokládá, a my je také máme pokládat, za minimálně řečeno kontroverzní. Začala Benitem Mussolinim, který ho dostal v předmnichovské době společně s několika italskými generály. Pak přišli diktátoři. Nebo dokonce »zločinci«? Josef Vissarionovič Stalin nebo Leonid Brežněv! Politici s krví na rukách! Neměli bychom ten řád jim dodatečně vzít? Sice v Paříži se stále jedna z nejdůležitějších stanic metra jmenuje Stalingradská – tedy Stalingrad – a nikdo nezpochybňuje, že jde o město pojmenované po Stalinovi, které znamenalo zlom ve druhé světové válce. Ale to naši obyvatelé většinou nevědí. U nás je pravidlem, že po někom, kdo nekonvenoval současnému režimu, už je dávno místo přejmenované.

Pak nám televizní redaktoři oné televize nabídli další »kontroverzní jména«. Rezá Pahlaví, Muammar Kaddáfí, Jásir Arafat, Fidel Castro! Hrůza nás měla zachvátit. Krvaví antidemokraté, za nimiž zůstaly prý tisíce mrtvých. Škoda. Mohli říci miliony, nebo dokonce stamiliony, ale to by zřejmě už ztratilo u diváků důvěru. Pokud u Pahlavího a Kaddáfího zmírnili poněkud své rozčilení. Hůře dopadl Castro. Toho slovo »krvavý« neminulo. Dovolil si moc, i když prý na počátku »revoluce barbudos« neměl ještě takové destruktivní úmysly. Představte si, on, syn latifundistů, si dovolil vzít majitelům, zvláště těm americkým, jejich majetek, a tudíž narušil jejich demokratická a lidská práva, protože lidským právem číslo jedna je vlastnit a dostávat dividendy, ne tedy právo na práci, zdraví, vzdělání. A Arafat? Byl také »krvavý« a neuznával Izrael. Mimochodem, za jeho dob Palestina byla okupována a mnozí Palestinci si stále ještě pamatovali své domovy, z nichž byli násilně vystěhováni a nemohli se do nich vrátit.

Jmenovali i další, aby profesoru Prymulovi patřičně řád opepřili a uvědomil si, mezi jaké »lumpy« se dostane. Opomněli ovšem říci, že tento řád dostali i prezident Svoboda (také jistě nezaslouženě), generálové Eliáš, Hasal, Vojcechovský, Kutlvašr, Bílý, Ečer, Peřina aj., ale i prezidenti Beneš, Havel, Klaus. Ti komunističtí takový řád nedostali, i když jako Zápotocký a Novotný skoro celou válku prožili v hrůzách koncentráku. A nositelé zahraniční? Kdo z nich má kromě Pattona, Žukova, Koněva či dejme tomu Montgomeryho zásluhy o český (čs.) stát či o vítězství nad fašismem? M. Thatcherová? B. Clinton? M. S. Gorbačov? G. Bush? H. Kohl? M. Albrightová? B. Kreiski? O. Palme? Čankajšek?

Věřím, že prezident Zeman a plukovník profesor Prymula jsou nad věcí a nějaká ta zlolajnost ze strany »skutečných demokratů« je nemůže rozházet.

Jaroslav KOJZAR