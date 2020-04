Prý se, chudáci, musí skrývat

Z ČT jsem se dozvěděl, že chudák starosta Prahy »se musí skrývat« a má dokonce policejní ochranu. Vyhrožují mu prý zabitím a zničením celé jeho rodiny. Kdo? No přece stoupenci Ruska, ti potenciální špioni, kterých je v naší zemi stále dost, i když jim radnice z Prahy a radní Velké Prahy už dostatečně vysvětlili, jak nebezpečné je pro nás Rusko. BIS na něj upozorňuje, stejně jako opoziční politici a generál Petr Pavel, jenž to ví ze svých školení na Západě nejlíp, kde je pravda.

Pan Kolář se tedy musí skrývat. To komunisté, rusofilové, tzv. humanisté, snad i sociální demokraté, jsou vším vinni. Mělo by se s nimi něco udělat. Nějaký nový požár Říšského sněmu? A pak tvrdě zakročit! Ten Reichstag bohužel nemáme. Není tedy co zapálit. Je třeba najít jiný důvod, jak se zbavit těch rusofilů, těch zrádců havlovského odkazu. Začít je třeba hned, protože jinak zřejmě chudák starosta Prahy 6 bude muset žít ve sklepě nebo na neznámém, policií přísně střeženém místě.

Osobně si ovšem myslím, že pan Kolář poněkud přehání, že jde z jeho strany o předvolební manévr, protože jeho strana TOP 09 může v nejbližších volbách úplně propadnout. A odstranění sochy maršála Koněva mu má přinést body ze strany pravicově smýšlejících občanů. Ti totiž stále nemohou zapomenout to, že jejich dědové či otcové přišli o velký majetek a dostal se všem, tedy o »sladký život«. A mladí lidé? Těm přece je možné leccos namluvit a ověřit pravdu si nemají kde. Také páni učitelé a učitelky přece prošli »očistnou lázní« a papouškují »havlovské pravdy«. Kdo by je vyvrátil? Oni jsou páni, oni jediní vědí, a ten, kdo říká něco jiného, je ruský agent. A ohrožuje demokraty, a ti se musí dokonce před jejich nenávistí, chudáci, skrývat. Punktum.

Milan ŠPÁS