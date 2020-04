Petříčkovy kšefty s historií a s úctou nepřipustíme

Od začátku kauzy odstranění sochy sovětského maršála I. S. Koněva se vše jeví jako náhodná a »symbolická« záležitost, ale rozhodně to tak není. Je to zásadní pro přepisování nejen české historie. Ruská federace nějaký čas ukazuje, že je určujícím globálním hráčem v tripolárním řízení světa. Takže se bojuje vlastně o vliv na Evropu a Evropskou unii, která v současnosti ztratila schopnost být subjektem, a je jen objektem v rukou globálních hráčů Číny, Ruska a USA. A celý tento proces je vlastně velmi vysoká hra, ne-li nejvyšší.

EU přišla s novým, důslednějším scénářem přepisování historie. Na základě rezoluce odhlasované 19. září 2019 o Významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, kde se v článku 18. konstatuje skutečnost, že »v některých členských státech EU stále zůstávají na veřejných prostranstvích (v parcích, na náměstích, na ulicích apod.) pomníky a památníky oslavující totalitní režimy, připravuje půdu pro překrucování historických faktů o důsledcích druhé světové války a pro propagaci totalitního politického systému«.

A protože pro neoliberalismus v EU, ale i u nás vychází slunce ve Washingtonu, D. C., najali si ze svých neoliberálních řad tři regionální politiky. Primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba (Piráti), starostu Městské části Praha 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) a starostu Řeporyjí Pavla Novotného (ODS). Každý z nich sbírá píár body podle západního neoliberálního scénáře, který bych nazval třeba »Operace Konec dějin 20. století«. Kdo tedy vytváří napjaté vztahy ve společnosti, ale i s Ruskou federací, a dokonce i s ČLR? Ano, tihle panáci Západu.

Následně se objevil záhadný ruský agent, který údajně přijel otrávit tyhle neužitečné politiky. Tak tohle je scénář pro hlupáky nebo fanoušky bondovek! Nikdo mi nenamluví, že jsou Rusové takhle naivní, nehledě na to, že to vůbec nemají zapotřebí. Takhle se prostě skutečná globální politika nedělá. Naše tajné služby, místo aby dopadly agenta a ČR ho vyhostila ze země, tak se rozhodly ostentativně hlídat tyto »užitečné« osoby. Tak už se nedivím, proč prezident Zeman nazval naši Bisku čučkaři. Svědčí to jen o tom, že je to hra, a ještě špatně zahraná.

Ovšem nyní ministr zahraničí Tomáš Petříček přišel s iniciativou rychle prodat sochu maršála Koněva Ruské federaci. A proč spěchá? Protože v momentě, kdy by RF odkoupila tuto sochu, může to spustit proces rušení ostatních ruských památníků a malých památníčků a možná i některých válečných hrobů z veřejného prostranství. A to je, oč tu běží (viz výše uvedená rezoluce o významu Evropské paměti).

Tak takto ne, žádné Petříčkovy kšefty s historií a s úctou k osvoboditelům nesmíme připustit! Nenecháme si rozvracet touto druhou ligou »užitečných« osob spřátelené vztahy s Ruskou federací, jakož i s jinými zeměmi.

Roman BLAŠKO