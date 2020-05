Ilustrační FOTO - Pixabay

Roušky nebudou od pátku muset nosit např. děti ve školkách

Nosit roušky nebudou od pátku muset děti od dvou do sedmi let v mateřských školách nebo dětských skupinách nebo za určitých podmínek umělci provádějící autorské dílo. Povinnost se nově nebude vztahovat také na moderátory a redaktory vystupující v rozhlasových či televizních pořadech ve studiu a bez hostů. Vyplývá to z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které schválila vláda.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Umělci a moderátoři ale budou muset mít PCR test na koronavirus s negativním výsledkem, který není starší než čtyři dny. Pokud provádění díla trvá déle, budou muset umělci být testováni alespoň jednou za dva týdny. Mezi účinkujícími a dalšími osobami (spolupracovníky či diváky) musí být dodržen dvoumetrový odstup. Místo provádění či natáčení díla nebo pořadu musí být pravidelně dezinfikováno, v případě uzavřených prostorů také větráno. Pokud někdo z umělců či spolupracovníků má teplotu 37 stupňů Celsia a vyšší nebo jiné příznaky nemoci covid-19, nesmí se provádění díla zúčastnit.

Už dříve dostali výjimku z nošení ochranných prostředků dýchacích cest řidiči veřejné dopravy v uzavřených kabinách, členové domácnosti jedoucí v jednom autě, autisté či děti do dvou let.

(čtk)