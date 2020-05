Ilustrační FOTO - Pixabay

Oslavy čarodějnic byly pro hasiče druhé nejklidnější za 5 let

Oslavy čarodějnic byly letos pro hasiče druhé nejklidnější za posledních pět let. Požárů bylo 30. dubna v Česku 76. Vyplývá to z tiskové zprávy generálního ředitelství hasičů. Poslední dubnový večer je tradičně spjat se zapalováním ohňů k takzvanému pálení čarodějnic. Nejméně požárů na čarodějnice od roku 2016 bylo loni, a to 64. Třeba předloni, kdy bylo na čarodějnice podobně velké sucho jako letos, ale hasiči zaznamenali 136 požárů. Letošní filipojakubskou noc poznamenala kromě sucha také vládní omezení kvůli koronaviru.

Hasiči kvůli suchému počasí upozorňovali lidi, že mají být při pálení ohňů velmi opatrní. Počet požárů nakonec 30. dubna sice přesáhl dlouhodobý denní průměr, který činí 49 požárů, ale byl nižší než v předchozích dnech letošního dubna. "Kopíruje to trend celého dubna, kdy běžně hasiči vyjíždějí k více než 100 požárům denně," sdělila mluvčí hasičů Nicole Studená.

Ke klidným oslavám čarodějnic podle ní mimo jiné přispěla i omezení, která mají bránit šíření koronaviru. Lidé se mohou v současnosti sdružovat nejvýše ve skupinách po deseti a musí dodržovat odstup. "Samozřejmě k tomu přispěla nemožnost shromažďování velkých skupin a snad i důrazný apel ze strany hasičů. Ukázněnost se projevila i v hlášení ohňů, kdy lidé aplikaci 'pálení' využívali častěji než předcházející roky," doplnila Studená.

Podle dávné tradice se svatojakubské noci připisuje magická moc. Svátek se původně slavil zřejmě o úplňku, který byl nejblíže dnu přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Do dnešní doby se většinou uchovalo jen rozdělávání ohňů, při kterých se hoduje či zpívá, případně tančí a skáče přes zapálenou vatru. Někde se navíc pálí figurína čarodějnice či košťata. Na stejné datum připadá keltský svátek jara Beltine, v severní Evropě se poslední dubnová noc nazývá Valpuržina.

(čtk)