Vlasov a Gen. Žilenkov (uprostřed) s Josephem Goebbelsem (únor 1945). FOTO - Wikimedia commons

Zrádní vlasovci se dočkali pamětní desky

Vedení pražských Řeporyjí v čele se starostou Pavlem Novotným (ODS) nechalo na řeporyjském náměstí instalovat pamětní desku připomínající padlé vojáky Ruské osvobozenecké armády (ROA), takzvané vlasovce.

Proti záměru zbudování pomníku se již dříve ohradilo ruské velvyslanectví v Praze a ruská diplomacie, protestují české organizace sdružující antifašisty, bojovníky proti fašismu a jejich potomky a přátele, protestují také české vlastenecké organizace. Řada historiků upozornila, že příslušníci Vlasovovy armády bojovali na straně nacistů, tudíž si pomník nezaslouží. »Byli to zrádci, na jejich rukách byla krev tisíců nevinných lidí a na to se nelze dívat z pohledu dnešní morálky ‚vítězství pravdy a lásky‘,« řekl v rozhovoru pro náš list kronikář a badatel Jiří Nesét s tím, že by si řeporyjské zastupitelstvo mělo zjistit, jakou předchozí bojovou činnost měly ty vojenské jednotky vlasovců, které bojovaly v Praze.

Plakát upozorňující na vražednou činnost vlasovců, který byl zavěšen jen krátce.

»V době 75 let od konce druhé světové války se v Praze objeví památník zrádcům Sovětského svazu, vlasovcům. Tento krok nemá v naší historii obdoby a je nutné jej odsoudit,« uvedl na Facebooku předseda OV KSČM Kutná Hora Jan Klán, který si neumí představit, že by podobný pomník postavili tam, kde vlasovci operovali, když bojovali na straně nacistů. »Překrucování a vytváření nové minulosti vede jen k tomu, že se eskaluje napětí, které ve společnosti dříme, do takových rozměrů, že to zasahuje i do mezinárodních vztahů. A to je velice nebezpečné.«

Sovětský tank s německou helmou?

Instalace pomníku se zúčastnil sám Novotný, který uvedl, že uměleckou instalaci v podobě třímetrového kovového stožáru s drobnou plastikou na jeho vrcholu radnice získala od »významného, ale neznámého autora«. Plastika zhruba velikosti dlaně zobrazuje sovětský tank, na kterém leží německá vojenská helma. Na pamětní desce je vyryt citát z knihy Souostroví gulag Alexandra Solženicyna »Zdali všichni Češi pak pochopili, kteří Rusové zachránili jejich město?«. Další krátký text pak připomíná Pražské povstání a 300 vlasovců, kteří při něm padli.

Novotný řekl, že pamětní deska stála 153 tisíc korun a úřad na ni vypsal poptávkové řízení. Město zdarma zajistilo napojení na kamerový systém. Celkem se tak podle starosty náklady na památník vešly do 200 tisíc korun. Doplnil, že radnice již dříve restaurovala pamětní desku za oběti druhé světové války a umístila novou, která je věnována padlým v té první.

Upozornili na vražednou činnost

Tři dny před instalací pamětní desky vlasovcům a vztyčením sloupu, jenž má být údajně uměleckým dílem, byl na místě památníku vyvěšen plakát s textem »Vlasovci – vrazi ze Zákřova 20. 4. 1945«. Zavěsili ho tam mladí komunisté z Prahy. Plakát byl stržen.

(mh)

FOTO – (za)