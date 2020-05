Prezident Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

Návrhy na vyznamenání: Záchranáři, zachránce, sestřičky, vědci

Na udělení nejvyššího státního vyznamenání Řádu bílého lva by mohla Sněmovna navrhnout prezidentu Miloši Zemanovi člena odbojové skupiny známé jako Tři králové Václava Morávka in memoriam a posmrtně i další čtyři válečné veterány.

K poslaneckým adeptům na medaili Za hrdinství by mohla patřit trojice záchranářů Jiří Stuška, Martin Miloš a Jiří Vašica, kteří loni v říjnu pomáhali zraněným při hromadné nehodě, byť byli v tu dobu mimo službu. Mezi sněmovními kandidáty na medaili Za zásluhy by mohl být biochemik a virolog Tomáš Cihlář, jehož tým vyvinul lék remdesivir testovaný proti novému koronaviru.

Seznam možných kandidátů, jak je projednal příslušný sněmovní podvýbor, čítá 47 jmen a musí ho ještě posoudit organizační výbor a následně plénum dolní komory. Loni Sněmovna z předběžného seznamu 11 lidí vyškrtla. Od veřejnosti letos dostala dolní komora desítku návrhů kandidátů. Poslanci se přihlásili k sedmi z nich. Ostatní jména vzešla přímo od jednotlivých poslanců.

Na Řád bílého lva by Sněmovna mohla navrhnout kromě Morávka také například stíhací piloty Františka Cháberu a Josefa Koukala. K nominantům na medaili Za hrdinství by mohli patřit rovněž Tomáš Neškodný, který loni zachránil tři tonoucí lidi, válečný letec Josef Bernat, jeden z posledních žijících účastníků Pražského povstání Emil Šneberg nebo zdravotní sestra Jana Březinová, která se v 64 letech navzdory prodělané rakovině plic vrátila při nynější koronavirové epidemii pomáhat do nemocnice v Litomyšli na Svitavsku.

Na předběžném sněmovním seznamu k udělení medaile Za zásluhy figuruje vedle Cihláře také Marián Hajdúch, vedoucí Ústavu molekulární a translační medicíny při Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, které jako první pracoviště masově testuje přítomnost koronaviru pomocí vysokokapacitních robotizovaných testů, a Karel Roubík z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, jenž vedl tým vývojářů plicní ventilace navržené pro pacienty s respiračním selháním nejen vlivem koronaviru.

Dělají ČR dobré jméno ve světě

»Budeme rádi, když státní vyznamenání dostanou významné osobnosti, a nehledíme až tak dalece na to, které politické strany tito lidi navrhují. Musím říci, že nemálo návrhů na vyznamenání se soustřeďuje i na lidi, kteří se podíleli na zvládání epidemie koronaviru. Ti v seznamu nechybí. S návrhy samozřejmě nezapomínáme ani na válečné hrdiny a lidi, spojené se 75. výročím ukončení druhé světové války. V návrhu se objevují i významní vědci a sportovci. Jsem velice rád, že v seznamu jsou ještě vědci v činné službě,« zdůraznil pro náš list člen sněmovního podvýboru pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání Leo Luzar (KSČM). Je rád, že v seznamu adeptů na státní vyznamenání jsou lidé, kteří se podílejí na dobrém zvuku jména České republiky ve světě, dodal.

Člen sněmovního podvýboru pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání Leo Luzar (KSČM).

Sněmovními adepty na medaili by se dále mohli stát vývojář 3D tiskáren Josef Průša, který v souvislosti s koronavirovou epidemií na vlastní náklady vyrobil desetitisíce ochranných štítů, a zakladatelka aktivity Sestry v záloze Renata Dubcová. Na předběžném seznamu jsou vedle nich také třeba badatel Jaroslav Čvančara, novinář publicista a scénárista Vladimír Kučera nebo motocyklový závodník Jaroslav Falta.

Prezident republiky má ve výběru poslední slovo. Návrhům parlamentních komor a vlády může, ale nemusí vyhovět. Loni Sněmovna navrhla Miloši Zemanovi 37 jmen. Prezident vyznamenal pětici z nich, válečného letce Josefa Ocelku in memoriam, válečného veterána Jaroslava Selnera in memoriam, »Wintonovo dítě« a válečného letce Kurta Taussiga, válečnou veteránku Boženu Ivanovou a srbského režiséra Emira Kusturicu.

(ku)