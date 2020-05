Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. FOTO - Wikimedia commons

Lavrov ostře popřel propagandu Respektu

Zprávu o plánu zabít české politiky, která se objevila v ČR v týdeníku Respekt, označil ve čtvrtek ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov za nemyslitelnou. Pokud někdo zjistí u jakéhokoli cestujícího smrtící jed, pak šéf diplomacie nechápe, jak může být vpuštěn na území jiného státu.

Podle agentur TASS a RIA Novosti to Lavrov řekl na tiskové konferenci, na níž také poznamenal, že očekává českou reakci na návrh Moskvy zahájit dialog o odstranění pomníku maršála Koněva.

Jak už Haló noviny informovaly, Respekt v aktuálním čísle s odvoláním na neupřesněné zdroje napsal, že pracovník ruských tajných služeb údajně vybavený jedem ricin přicestoval před třemi týdny s diplomatickým pasem a na letišti ho vyzvedlo auto ruské ambasády. Vůči komu měl být jed použit, není jasné, ale podle tendenčních spekulací protiruských sil jsou prý v ohrožení pražský primátor a starostové městských částí Praha 6 a Praha-Řeporyje.

»Jestliže jste v zavazadle některého cestujícího objevili jedovatou látku schopnou zabít, jak jste takového člověka mohli nechat projít? A jak mu můžete dovolit, aby byl nadále na vašem území? Podle mne je to prostě nemyslitelné,« řekl podle RIA Novosti Lavrov. »No dobrá, objevili jste – a co, pustili jste tento smrtící prostředek do své země? Kdo se zdravým rozumem… bude věřit všem těm výmyslům?« dodal šéf ruské diplomacie.

Ruské velvyslanectví už dřív označilo dotyčný článek Respektu za nehorázné a lživé pomluvy a součást diskreditační kampaně v českých médiích. Podle agentury TASS Lavrov ve čtvrtek také znovu nazval odstranění sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva z náměstí Interbrigády v Praze 6 za hrubé porušení závazků vyplývajících z dohody o přátelských vztazích a spolupráci z roku 1993.

»Pokud česká strana, naši čeští kolegové potvrdili, že tato dohoda je pro ně nadále závazná ve všech svých bodech, pak od nich očekáváme reakci na náš naléhavý návrh zahájit věcnou diskusi o tom, proč byl daný bod této dohody (pečovat o památníky) hrubě porušen, a o tom, jak toto porušení napravit. Dali jsme tento návrh, čekáme na odpověď,« řekl Lavrov.

Česká diplomacie podle ČTK už dříve uvedla, že odstraněním sochy z náměstí Interbrigády v Praze 6 neporušuje žádnou z česko-ruských smluv. Ministr zahraničí Tomáš Petříček v pondělí dal najevo, že Česká republika je připravena jednat o přesunu Koněvovy sochy do Ruska, jak o to ruská strana projevila zájem. Praha kritiku Moskvy vrací stížnostmi na údajnou nedostatečnou péči o pomníky československých legionářů na území Ruska.

Téma Ukrajina

Lavrov také diskutoval s novináři na téma východní Ukrajina. Postěžoval si, že pouze jediný z devíti bodů dohodnutých vloni v prosinci v Paříži vůdci Francie, Německa, Ruska a Ukrajiny ve snaze oživit mírový proces v Donbasu na východě Ukrajiny se podařilo splnit. Týká se výměny zadržovaných. Ve čtvrtek Lavrov jednal se šéfy diplomacií Ukrajiny, Německa a Francie prostřednictvím videokonference.

(rj)