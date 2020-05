1. května 1890, počátek české tradice prvomájových dělnických oslav (Střelecký ostrov). FOTO - Wikimedia commons

Svátek práce v době pandemie

Za běžných okolností – pokud by Českou republiku neopanovala epidemie nemoci COVID-19 – bychom přinášeli zpravodajství z desítek, ba stovek akcí pořádaných u příležitosti Svátku práce po celé ČR levicovými stranami, spolky, odbory. Na komunistických akcích by nechyběl pozdrav Čest práci!.

Veřejné manifestace a demonstrace či přátelská prvomájová setkání nebyly možné, ale mezinárodní svátek solidarity pracujících, jehož smyslem je úsilí o důstojné pracovní podmínky a mír ve světě, si i tak mnozí občané, politici a politické strany připomněli. Letos je tomu 130 let od prvního 1. máje v našich zemích.

»První máj slaví miliony lidí po celém světě. Práce je naplněním života každého z nás, být bez práce působí pocit beznaděje a zmaru. Každá práce má svůj nezpochybnitelný význam, je malým kouskem v soukolí našeho žití,« uvedl ke svátečnímu dni první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. »Bez práce nevznikají nové objevy, bez práce by náš život nedosahoval nových cílů a vítězství,« pokračoval Filip s tím, že právo na práci je základním právem člověka, které musíme i nadále chránit. V době pandemie koronaviru o to více vnímáme, jak důležitá práce je.

První místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Předseda ÚV KSČM své přání u příležitosti Prvního máje zaznamenal na video. V čtyřminutové zdravici řekl, že práce je nedílnou součástí člověka, je důležitá i pro jeho vlastní rozvoj. Připomněl, že Svátek práce si museli lidé vybojovat a nebylo nikdy jednoduché, aby lidská práce byla skutečně slavena. Nebylo jednoduché ji ocenit, a dodnes není všude měřítkem hodnot.

V ČR má První máj i rozměr lásky, pokračoval Filip. »Stejně jako práce je i láska tou nejdůležitější součástí lidského života. Tvoří to, co pro nás je budoucnost, co znamená příští lidské bytí. Bez práce a bez lásky není možné mít naplněný lidský život.« Svou řeč zakončil oceněním práce těch, kteří dnes stojí v první linii boje proti koronaviru.

Čas lásky a jara

»Práce je naplněním našeho života, proto i my si važme, že práci máme. Ať pracujeme v jakémkoli oboru, práce je přínosem pro nás i celou společnost,« vyznal se předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Pro náměstka hejtmana Ústeckého kraje za KSČM Jaroslava Komínka je První máj nejen svátkem práce, ale představuje také čas lásky a kvetoucího jara. Historie tohoto dne začíná před mnoha lety v Chicagu, kde se uskutečnila stávka usilující o osmihodinovou pracovní dobu. »Na památku stávkujících i popravených, na znamení boje za základní lidská práva se poprvé Svátek práce slavil celostátně v Americe 1. května 1888. V českých zemích se tento význačný den poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově,« připomněl Komínek. Ovšem letos je všechno jinak, ale jsou věci, na které bychom zapomenout neměli, zdůraznil našemu listu.

Lidé potřebují žít v míru

Některé organizace KSČM věnovaly ušetřené prostředky, jež by posloužily za běžné situace k úhradě nákladů prvomájových setkání, na dobročinné účely. Učinil tak například OV KSČM Jihlava, který je daroval domovu se zvláštním určením v Břevnici, jenž byl nejvíce postiženým zařízením nemocí COVID-19 na Vysočině, informovala Helena Vrzalová, předsedkyně OV. Také KV KSČM Praha se k situaci postavil obdobně. »Vedení krajského výboru rozhodlo věnovat ušetřené peníze ve prospěch Domova seniorů Háje a organizaci Rosa – pomoc obětem domácího násilí. Část ušetřených financí také využijeme k propagaci Prvního máje a 75. výročí Pražského povstání a osvobození našeho města Rudou armádou v rámci internetové kampaně, kterou nyní KV KSČM připravuje a jež by měla být příspěvkem k našemu zápasu proti dnešnímu novému vzepětí snah o přepisování dějin,« sdělil tajemník pražské stranické organizace Viktor Pázler.

Předsedkyně pražských komunistů Marta Semelová vytvořila k Prvnímu máji také video, v němž připomněla odkaz prvního 1. máje na Střeleckém ostrově v Praze, do jehož scenérie svůj proslov situovala. »Uplynulo již 130 let od prvního 1. máje 1890, ale hodnoty, pro které sem přišli tehdejší lidé, vzýváme dodneška. První máj je pro někoho časem lásky, pro nás komunisty je trošku víc. První máj je příležitostí připomenout si, že člověk, který se chce políbit pod rozkvetlou třešní, potřebuje žít v klidu a míru. Pokud ho ohrožuje válka, tak život s někým, koho máte rádi, určitě nepřijde.« Význam Svátku práce spočívá v tom, že »pokud chceme žít spokojeně na Zemi, musíme žít v míru, musíme mít práci a pracovat za podmínek, které nejsou ponižující. Potřebujeme mít jistoty v mladí, ve středním věku i ve stáří«. Komunisté se tak jako každoročně připojují k pokrokovým lidem celého světa, zdůraznila Semelová.

Plakátovou formu připomenutí Prvního máje zvolili svitavští komunisté. »Letos se bohužel vzhledem k situaci společně nesejdeme, i když většina z nás si tyto významné dny připomene alespoň v kruhu rodiny. OV KSČM Svitavy nechal natisknout krásné plakáty, které rozvezl po okrese, májové dny se připomenou ve městech i ve větších obcích,« vysvětlila našemu listu svitavská zastupitelka Lidmila Kružíková.

Každá doba má své hrdiny

Poděkování všem občanům a především lidem, kteří bojují v první linii proti koronaviru, příspěvky o lásce, práci a opatřeních vlády zveřejnily u příležitosti Svátku práce na webech některé politické strany. Sociální demokraté zveřejnili zhruba dvouminutové video, ve kterém promluvili jejich ministři, poslanci, hejtmani či starostové. Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček ve videu říká, že První máj je letos velmi specifický. »Každá těžká doba má své hrdiny. I my jsme je našli, jste jimi právě vy, lidé a obyvatelé ČR.«

(mh)