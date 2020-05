Ilustrační FOTO - Pixabay

Opuštěné ulice ovládli potkani

Američané a Kanaďané jsou zděšeni zvýšenou přítomností potkanů ve městech. Domnívají se, že roznášejí koronavirus.

Potkani okupovali ulice amerických a kanadských měst opuštěné lidmi kvůli karanténě. Nejvíce si stěžují obyvatelé Seattlu, New Orleansu, New Yorku a Vancouveru. Blogeři píší o potkanech na sociálních sítích. Třeba Newyorčanka Maria Wensová napsala na síť westsiderag.com: »Vidíme potkany o velikosti kočky. Běhají ve dne v noci. Naše pytle s odpadky jsou cupovány hlodavci, kteří hlasitě piští.«

Ve Vancouveru regionální manažer deratizační společnosti Abele Best Control Bola Fagbamie řekl CTV News, že množství objednávek se po celé Kanadě zvýšilo o polovinu. Uvedl, že vyjíždí jen, když se potkani dostanou do domů a bytů, pokud je lidé pozorují na ulici, objednávky odmítá, nemělo by to prý cenu. V budovách hlodavce zničí a upozorňuje hlavně starší obyvatele, že v této době není dobrým nápadem otevírat okna. Potkani vylezou po okapech, hromosvodech, a také zdech a v budovách hledají potravu. To je důvodem i jejich nynější časté přítomnosti v ulicích. Jsou hladoví. Dříve se živili především odpadky z restaurací a vyvařoven. Ty jsou teď zavřené, takže hlodavci musí hledat nové zdroje potravy a také vody. Fagbamie dělá u firmy dvacet let, při nynější pandemii však prý viděl potkany krmit se v těsné blízkosti myší domácích, což prý se mu stalo poprvé v životě. Neví, jak si to vysvětlit, snad jakousi »hlodavčí solidaritou«, myš domácí obvykle jde většímu potkanovi z cesty. Fagbamie také řekl, že největší nával potkanů bývá u městských skládek, kde se to jimi nyní »jen hemží«.

Klany na svém území

Biolog Bobby Corrigan, který se studiem hlodavců zabývá, dodává, že každý potkaní klan má své území, na němž žije, odchovává mladé a brání je. Proto je potřeba dávat si pozor hlavně v blízkosti restaurací. Varuje, že potkani nyní zažívají paniku a bojují mezi sebou o potravu. »Jako většina savců jsou při hladu agresivní, lidi nenapadají, jen pokud se cítí v ohrožení. Napadají však jiné hlodavce a živí se jimi.«

Corrigan odmítá pověsti, že potkani přenášejí koronavirus. Prý jsou přenašeči chorob, může jich prý být až 55, ale koronavirus mezi ně nepatří. Pak však s úsměvem dodává: »Četl jsem, že v nějaké americké zoo se nakazila koronavirem i tygřice, takže dnes si člověk nemůže být ničím jistý.«

Podle Corrigana bývají potkani nebezpeční především přehryzáváním kabelů, které považují za potravu. Říká, že 26 procent poruch elektrických a optických sítí způsobuje přehryzání kabelů. Čtvrtina požárů, u nichž se nepodařilo najít příčinu, se také přičítá zubům potkanů. Lidé by si nyní tedy měli ve zvýšené míře kontrolovat rozvody elektřiny a počítačové sítě.

Až se provoz vrátí do obvyklých kolejí, potkani ustoupí a zmizí ve svých obvyklých stanovištích, tvrdí vědec: »Potkávají nás asi stejně rádi, jako my je.« S tím, že nyní mají volné pole po celém městě a v kteroukoli dobu, však souvisí i možné přemnožení potkanů. Samice bývá březí 21-24 dnů, schopnost páření má už od druhého dne po porodu, vrhá šest až deset mláďat, která se dožívají pohlavní dospělosti už i šest týdnů po porodu. Vědec jen doufá, že přítomnost potkanů přivede do města i predátory. V případě potkanů výra velkého a další sovy a také tchoře. Pokud budou ulice prázdné ještě tento měsíc, šelmy by se prý mohly objevit v parcích velkých měst, pokud se tam už nestěhují.

