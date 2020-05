Procházka, na kterou bychom mnozí nešli

Milion chvilek vyzval k procházce. Uskutečnila se ve středu v podvečer a z Letenských sadů se přemístila ke Kramářově vile. Hesla typu »moje děti mají právo na vzdělání« jsou poněkud irelevantní. Patrně by si měl Mikuláš Minář ověřit sdělení ministerstva školství a také se zajímat o petici občanů, v které deklarovali, že si v této pandemické situaci nepřejí, aby děti do škol chodily. Mají totiž oprávněnou obavu o jejich zdraví.

Další z hesel »covide, covide, zbav nás Babiše, díky národ« je za hranicí jakýchkoliv etických pravidel. Můžeme mít sice rozdílné názory, ale přát člověku nástup nemoci je hyenismus nejvyššího kalibru. Mám za to, že v České republice máme spoustu problémů, které je třeba řešit.

Musíme vzít v potaz, že s pandemií koronaviru svět nepočítal. Je problémem i pro světové velmoci. Rozhodně netvrdím, že vláda neměnila své pokyny a rozhodnutí, ale musíme si uvědomit, že i ona se učila, jak v této nelehké situaci jednat. Jsme jednou z mála zemí, která pandemii zachytila v jejím začátku a lidé se ve většině případů snažili pomoci šitím roušek, péčí o seniory, zdravotníci, hasiči, armáda dodnes pracují s maximálním nasazením. Pravdou je, že bylo zamezeno nekontrolovatelnému šíření koronaviru, a tím i úmrtí občanů. To vše by si měl Minář uvědomit, a pokud kritizuje vládu, bylo by jistě zajímavé vědět, jak konkrétně by situaci řešil on, a také, zda se Milion chvilek zapojil do pomoci ohroženým lidem. Je lehké kritizovat a držet se hesla kdo nic nedělá, nic nezkazí. Kdyby nebyl dojednán nákup ochranných pomůcek z Číny, patrně bychom v první fázi neměli jak se chránit.

Happening, který jen kritizoval a rozséval v této těžké době nenávist, si zaslouží jediné, důrazné odsouzení. I dnes, kdy se snižuje počet nakažených koronavirem, se lidé bojí o své blízké a děti. Proto také respektují vládní opatření a snaží se je v plné míře dodržovat. Pro naši republiku je tento stav těžkou zkouškou a jistě se velmi významně podepíše na její ekonomice. I v tomto případě se vláda snaží lidem pomoci v co největší míře.

Ať se to Minářovi líbí, nebo ne, to nejcennější, co máme, je zdraví a život, který nelze zaplatit žádnými penězi. Rozdmýchávání vzájemné nenávisti by v této době nemělo mít v České republice místo.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny