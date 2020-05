Jáství na procházce

Jejich revírem je Praha a větší města, jejich nasazení trvá od voleb v roce 2017 a nijak neutuchá, jejich nepřítelem je předseda vlády Andrej Babiš, prezident Miloš Zeman a současná vláda, kterou toleruje KSČM. Nepřátelé jsou všichni, kdo se nějak staví na stranu současné vlády a jejích kroků. Ano, jedná se o spolek Milion chvilek pro demokracii. Přesně pro tu demokracii, kterou nechtějí dodržovat ani respektovat. Začátkem tohoto roku to vypadalo, že si »chvilkaři« dají chvilku pauzu nebo nenávratně zmizí ve víru historie. Zdání ale klamalo. Každý očekával, že v současné krizové situaci budou všichni dodržovat náš právní řád, ale bohužel se tak nestalo. Vedoucí výše uvedeného spolku pan Minář totiž zorganizoval protestní procházku proti krokům současné vlády, která zavedla tvrdé restrikce proti šíření nové nákazy. Proč se protest uskutečnil? Prý »chvilkařům« vadí současný stav věcí, které zamezují shlukování více lidí, a tak tuto věc obešli tvrzením, že na procházku vlastně může každý (možná něco rozchodit), a když se někde zcela »náhodně« potká několik desítek, až stovek lidí, tak je to vlastně v pořádku, protože jsou vlastně všichni na procházce. Docela absurdita a výsměch všem lidem, kteří dodržují pravidla daná vládou.

A to je to fungování našeho právního systému po česku. Každý si danou věc vyloží po svém, ale veřejné akce jsou přeci zakázány. No, a že pan Minář celou akci podal jako procházku, kde se náhodně sešlo několik stovek lidí, je porušením pravidel, která musíme všichni dodržovat. Za tento »podvod«, respektive svůj výklad nařízení vlády, by neměl zůstat nepotrestán, když policie může pokutovat lidi za nenošení roušky. Nebo se snad na pana Mináře restrikce a zákony nevztahují? I v tomto případě by organizátor oné procházky měl dostat pokutu, a to dosti vysokou, aby si přestal vykládat zákony ve svém duchu. Jenže co čekat od člověka, který je sponzorován penězi od donátorů, kteří brojí proti současné vládě s tolerancí komunistů a podporován pravicovou politickou elitou? Zřejmě nemůžeme očekávat nic světoborného. Je to pořád dokola to samé: současná vláda je špatná, zavádí restrikce, aby ochránila občany, ale nám »chvilkařům« se to nelíbí, protože nemůžeme protestovat proti »zlu«, které prý v naší zemi vládne (osobně si žádného zla nejsem vědom).

Zajímalo by mě, jak by celý slavný spolek reagoval, kdyby byl pan Minář nakažen novým koronavirem? Opět by protestovali, pořádali se jeho protestní procházky, nebo by konečně dostali rozum? Rozum by pan Minář asi nedostal, protože ten jej na procházce buď ztratil, nebo spíš mu nebyl nikdy shůry dán…

Takže si pamatujme, co je spolek Milion chvilek vlastně zač: je to spolek, který nechce dodržovat platné zákony, nařízení a vlastně ani právní stát a demokracii, kterou si vykládají ve svém významu »já si mohu dělat, co chci«, případně »já si pravidla mohu vykládat, jak chci já«. Jedná se o zajímavý princip »jáství«, které je metlou liberalismu a kapitalismu volného trhu.

I tento vztah je nutné mít na paměti, abychom skutečně pochopili pravou tvář spolku Milion chvilek. Nejedná se totiž o žádný spolek, kterému by šlo o záchranu demokratického státu, ale jde mu o to do popředí posunout skrytou oligarchii a byznys. V tomto případě pan Minář a jemu podobní plní roli »užitečných idiotů«. Na závěr jedno výstižné rčení k výše napsanému: všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější.

Jan KLÁN, předseda OV KSČM Kutná Hora