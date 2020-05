Ilustrační FOTO - Pixabay

Vyšší čísla, ale korona na ústupu

Počet potvrzených případů nemoci COVID-19 v České republice stoupl k šesté hodině odpolední o 44 na 7726.

Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví k 17.25 hod. Počet lidí vyléčených z COVID-19 vzrostl od středečního večera o 78 na 3359 a množství zemřelých nakažených koronavirem o pět na 240.

Největší absolutní počet potvrzených případů nákazy i největší výskyt COVID-19 má Praha. V hlavním městě bylo dosud zaznamenáno 1732 nakažených a na každých 100 tisíc obyvatel Prahy připadá přes 127 potvrzených případů nemoci. Praha má také největší počet zemřelých lidí s COVID-19, a to 83.

Většinu zemřelých nakažených koronavirem tvoří lidé ve věku nad 65 let. Na věkovou skupinu 65 až 74 let připadá asi pětina úmrtí v České republice a zhruba dvě třetiny pak na lidi starší 75 let.

Ve čtvrtek denní nárůst počtu případů COVID-19 v ČR potřetí v řadě zrychloval. Za čtvrtek přibylo 103 nových potvrzených případů. Předtím nárůst počtu potvrzených případů COVID-19 vytrvale zpomaloval od 20. do 27. dubna, kdy se propadl na 41 případů za den. Jednalo se o nejnižší denní přírůstek pozitivně testovaných od 13. března. Od úterka ale začal denní nárůst případů opět zrychlovat.

Třetí den v řadě roste také podíl zjištěných případů COVID-19 na počtu provedených testů. Ve čtvrtek stoupl oproti středě skoro o polovinu na 1,42 procenta.

Hygienici v celém ČR by měli při odhalování nových případů nemoci COVID-19 používat principy tzv. chytré karantény.

Konkrétní opatření, která budou muset dodržovat obchody, restaurace, školy či kulturní instituce a další provozovny, až přespříští pondělí 11. května nastane další vlna rozvolnění koronavirových omezení, obecně směřují na dodržování odstupů lidí a zvýšenou hygienu. Nákupní centra budou muset po otevření zajistit, aby v nich byl alespoň jeden člověk, který pohlídá dodržování pravidel. Lidé budou muset ve všech prostorách obchodních center dodržovat dvoumetrové rozestupy, pro zákazníky bude k dispozici dezinfekce. Zákazníci na zahrádkách restaurací od sebe budou muset sedět nejméně 1,5 metru, pokud nebudou patřit k jednomu stolu. Při jídle a pití si mohou sundat roušky.

Kadeřníci, manikérky a pedikérky budou muset nosit roušku i ochranný štít. Nutné bude sledovat teplotu pracovníků, pokud překročí 37 stupňů, nebudou moci pracovat, což platí i pro další symptomy nákazy novým koronavirem. Plošné měření teploty však stát nenařídí, spoléhá na to, že je v zájmu jednotlivých obchodů, aby nemocní zaměstnanci nechodili do práce. Kabinet od 11. května umožňuje také sportovat bez roušek současně až stovce lidí, bude možné pořádat závody či soutěže. Šatny a sprchy zůstanou uzavřeny, povoleno bude používání toalet.

(cik)