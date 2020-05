Demokratický kandidát na prezidenta USA Joe Biden. FOTO - Wikimedia commons

Biden nabídl smír Sandersovi

Demokratický kandidát na prezidenta USA Joe Biden ve čtvrtek, v předvečer 1. máje, nabídl smír svému hlavnímu stranickému rivalovi Berniemu Sandersovi, jehož levicové názory, na americké poměry radikální, pohoršovaly hlavní proud středových demokratů.

Oba politici se dohodli, že Sanders si ponechá část volitelů získaných během primárek, o něž by podle složitých stranických pravidel po svém odstoupení z volebního boje měl přijít. Biden se nabídkou příměří snaží zažehnat vnitrostranický rozkol, který by v předvolebním klání mohl demokraty poškodit.

Podle nominačních pravidel demokratů by měl kandidát, který z boje odstoupí, ztratit třetinu dosud zvolených delegátů pro nominační sjezd. Tito delegáti by na sjezdu měli automaticky podpořit vítězného kandidáta, tedy Bidena. Teď ale Biden Sanderse ujistil, že i když z boje odstoupil, může si všechny delegáty ponechat.

Sanders v minulých dnech podle televize Fox News vytvořil ze svých spolupracovníků zvláštní tým, který se má zapojit do Bidenovy prezidentské kampaně. Slibuje si od toho, že v Bidenově programu nebudou chybět levicová témata, která Sanders prosazuje. Jde hlavně o bezplatné školství a široce založený program zdravotního pojištění.

Podrážděný Trump

Donald Trump nevěří, že jeho zřejmý protikandidát v prezidentských volbách, Joe Biden, vychází lépe v průzkumech veřejného mínění. Řekl to v Bílém domě zpravodaji agentury Reuters. Podle průzkumu, který agentura pořídila ve spolupráci se společností Ipsos, by Bidena ve volbách podpořilo 44 % Američanů, Trump by dostal o čtyři procenta méně. »Nevěřím průzkumům. Věřím, že lidé v této zemi jsou moudří. A nemyslím, že si vyberou nekompetentního člověka,« reagoval prezident, který se přitom sám stále častěji projevuje právě jako nekompetentní. Naposledy svými novátorskými »zdravotními radami« v době koronavirové pandemie.

Nynější pandemie nebude ale podle prezidenta o výsledku listopadových voleb rozhodovat. Pravicový republikán a miliardář Trump je navíc stále přesvědčen, že v nich bude mít na své straně spoustu příznivců socialisty Bernieho Sanderse. Oč se jeho víra opírá, ale neprozradil. Podle ČTK také soudí, že kdyby levicová senátorka Elizabeth Warrenová z nominačního klání demokratů odstoupila dřív, Sanders by Bidena porazil.

(rj)